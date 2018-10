ATD del Consejo de Formación en Educación respalda cambios en planes de estudios

Si bien algunos colectivos han cuestionado las propuestas de reformas de los planes de estudios de las carreras de Magisterio, Profesorado y Educación Social que dicta el Consejo de Formación en Educación (CFE, ver ladiaria.com.uy/UT4 y ladiaria.com.uy/UT5), la Asamblea Técnico Docente del CFE respalda los planteos, porque permitirán concretar algunas transformaciones que consideran positivas.

Rosana Cortazzo, vicepresidenta de la Mesa Permanente de la ATD, mencionó en diálogo con la diaria que el proceso de discusión ha tenido “distintos vaivenes”, pero valoró la apuesta por algunos cambios importantes. En primer lugar, dijo que la propuesta busca “revertir la fragmentación que tiene el Plan 2008”, por el cual, en primer año, estudiantes de algunas carreras tienen hasta 11 materias distintas. La propuesta de reforma establece que por semestre un estudiante no puede tener más de seis cursos concomitantemente.

Sobre la semestralización, que es cuestionada por algunos colectivos docentes, Cortazzo señaló que la duración de los cursos puede ser anual, semestral o incluso de menos tiempo, y consideró que el hecho de que un curso anual pase a ser semestral “no quiere decir que la carga horaria se reduzca a la mitad”. También indicó que la ATD definió que hay materias, como las prácticas de didáctica, que “sí o sí tienen que ser anuales”, pero que en el proceso de elaboración del plan de estudios, en la medida en que participaron numerosos actores, “han generado procesos que maximizan la propuesta y semestralizan todos los cursos, cuando no debería ser ese el horizonte a buscar”. La ATD, añadió Cortazzo, considera que eso “puede generar inconvenientes, pero ha habido muchos actores involucrados”: las comisiones de carrera de cada formación, los departamentos académicos y las salas docentes que integran esos departamentos.

Los docentes nucleados en la ATD del CFE también consideran positivo que las carreras se crediticen, “para poder reconocer e intercambiar con otros niveles terciarios”. “Hoy el estudiante de formación en educación tiene un tiempo muy importante en la práctica preprofesional que no se le reconoce. Hasta ahora nunca fue considerado, y tenemos una población estudiantil con un promedio de aproximadamente 25 años, que en general trabaja y tiene que pensar en el tiempo del cursado y también en el de la práctica. Para nosotros, reconocer ese tiempo como parte del proceso formativo para es relevante, porque la práctica es un sello distintivo de la formación en educación”, manifestó. La creditización permite este reconocimiento.

Otro punto importante para la ATD de formación en educación es que los nuevos planes de estudio prevén curriculizar las actividades de investigación y de extensión, dos tareas propiamente universitarias, con desarrollo incipiente en las carreras del CFE. De hecho, en agosto de este año se presentó en el consejo una propuesta para crear el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación.

En este sentido, Cortazzo apuntó que la ATD “promueve una cultura universitaria”, por lo que también son “respetuosos de los trabajos de las comisiones de carrera”, pese a que ha habido productos “heterogéneos”, en tanto son órganos de trabajo de los tres órdenes. “No podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, opinó Cortazzo, quien recordó que como todo proceso, “el plan de estudios es perfectible y podrá requerir modificaciones”. La docente también destacó como un aspecto positivo de los nuevos planes de estudio que los estudiantes “puedan construir aspectos de su trayectoria”, ya que tienen un porcentaje de cursos optativos. Destacó, de todas formas, que la formación de educadores “tiene tres pilares: un núcleo profesional equivalente –común a todas las carreras–, un núcleo de la especificidad de ese profesor, y un tercer núcleo que es el de la didáctica, la práctica preprofesional”.

No todavía

El viernes 12 se llevó a cabo una mesa ampliada de la ATD, integrada por las autoridades de la Mesa Permanente y delegados de cada instituto de formación, en la que se analizó el estado de situación de las reformas de planes de estudio y se definió respaldar las propuestas de magisterio, profesorado y educador social en términos generales, pero señalando que no están dadas las condiciones para comenzar a aplicarlos en 2019.

“Los cambios a veces son más lentos de lo que uno quiere, pero creemos que no hay condiciones para implementar esto en 2019. No quiere decir –y por eso la resolución así lo plantea– que debería haber una aprobación del plan en general, porque no queremos que se haga borrón y cuenta nueva después de haber discutido tres años”, transmitió Cortazzo.

Los docentes aluden a dos aspectos: que la estructura docente actual del CFE es “muy débil”, ya que “hay 365 docentes efectivos de un total de 2.650 docentes habilitados”; y que en una estructura con más cargos docentes efectivos una propuesta de semestralización “no afecta las condiciones laborales, pero sí lo afecta si tenés profesores por horas y todos interinos”. Si bien Cortazzo señaló que recientemente se aprobaron las bases para los llamados a concursos docentes, el cronograma prevé que haya concursos hasta setiembre de 2019, por lo que los efectos de estas convocatorias se notarán en marzo de 2020.

El otro aspecto que mencionan desde la ATD es que desde ahora hasta marzo no hay tiempo suficiente para elaborar los programas de todos los cursos de las carreras: “No podés empezar hoy a organizar los programas para empezar en marzo con dos carreras como magisterio y profesorado, que llevan el mayor porcentaje de la matrícula”, sostuvo.