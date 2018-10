El CFE aprobó las bases de concursos de oposición y méritos para efectivizar cargos docentes

El Consejo de Formación en Educación (CFE) aprobó las nuevas bases para la provisión de cargos y horas docentes efectivas. A partir de octubre, quienes deseen trabajar preparando a los futuros docentes deberán enfrentarse a un concurso de oposición y méritos, cuando hasta este momento el proceso consistía solamente en la presentación de méritos. Según el consejero docente del CFE, Edison Torres, contar con estas bases es “un verdadero logro” porque generarán “mayor estabilidad dentro de la estructura académica y la organización del personal”. “En este momento, menos de 10% de los docentes son efectivos y esto provoca una extrema vulnerabilidad laboral”, agregó. Torres destacó que entre 1.200 y 1.500 docentes de los 2.500 que forman parte del CFE podrán presentarse a los concursos.

En la elaboración de estas bases hubo participación de los docentes y los estudiantes: “Son producto de algunos elementos de consenso y de otros elementos sobre los que tuvo que decidir el consejo”. Uno de los puntos en los que no hubo acuerdo fue el carácter eliminatorio de la prueba de oposición, que consiste en la elaboración de un proyecto educativo y su defensa ante un tribunal. En suma, está previsto que si los postulantes no superan el puntaje mínimo en esta etapa no se estudiarán sus méritos. Torres señaló que este punto no logró acuerdo ni siquiera dentro del CFE, que eligió por mayoría sin su voto. Otro de los elementos de discordia “fue la relación de ponderación de méritos y de pruebas de oposición. Había una propuesta de [que pesaran] 50% y 50%, la intergremial propuso 30% de méritos y 70% de oposición, pero finalmente se optó por ajustarse al reglamento general de concursos, que determina 40% del puntaje para los méritos y 60% para la oposición”.

“Con el proyecto y la defensa se busca dar mayores oportunidades a los que están trabajando y también asegurar que esas áreas en las que desarrollan su actividad cuenten con un marco teórico, un método lógico con los distintos componentes que se ponen en juego a la hora de pensar el curso. Por otro lado, la defensa brinda la posibilidad de una comunicación distinta a la escrita, además de incorporar aspectos que no hayan sido explicitados en el proyecto”, comentó Torres respecto de la oposición.

En el caso de los méritos, se buscó encontrar formaciones equivalentes ante la falta de una oferta sistemática de posgrado o de maestría: “Sí hemos tenido cursos de formación permanente que cuentan con evaluaciones rigurosas, por lo que los tomamos como equivalentes a posgrados en esta oportunidad”.

Los docentes que ya son efectivos mantendrán su cargo; en esta primera instancia los concursos serán cerrados para los docentes que al menos tengan un año de trabajo en el CFE, pero a futuro serán concursos abiertos. Según un cronograma elaborado por el consejo, los primeros en concursar serán los docentes de las áreas de Español y Geografía, el área práctica de la carrera de educador social, y secciones del departamento del Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. En segundo término concursarán los docentes de las ciencias de la educación y otras disciplinas, mientras que a finales de 2019 se espera que se complete el proceso para el resto de las materias y las áreas de práctica.