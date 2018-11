A 11 años del Ceibal, Primaria busca consolidar una “cultura digital pedagógica”

Ayer terminó el noveno congreso “Siglo XXI; educación y Ceibal”, organizado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), que por primera vez se hizo en Montevideo. A 11 años de la implementación del Plan Ceibal, el congreso, que este año tuvo como consigna “Educación y culturas digitales”, apuntó a discutir y promover experiencias de integración de las tecnologías en las prácticas educativas, en los tramos de inicial y primaria, y convocó a 250 docentes, en su gran mayoría maestros.

“Nosotros decimos, y estamos compartiendo evidencia al respecto, que a nivel del magisterio uruguayo se ha generado una cultura digital, pero no cualquiera: una cultura digital pedagógica. El maestro ve la tecnología con ojos de maestro; cada vez que ve un nuevo dispositivo, un celular, o cuando descubre una aplicación nueva para dibujar, escribir o calcular, ve con ojos de maestro”, comentó Jorge Delgado, director de Tecnología Educativa y Ceibal del CEIP, y consideró que en el momento actual gran parte de los maestros en Uruguay “están en ese proceso”. “Ya no está la discusión de si Plan Ceibal sí o Plan Ceibal no, o este dispositivo sí o este no. Desde mi perspectiva, esa discusión ya está cerrada, porque no hay un maestro que diga ‘no’ a las tecnologías”, añadió.

En cambio, para Delgado sigue pendiente cómo generalizar la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana de los salones de clase: “El desafío hoy pasa por otro lado, por cómo articular los recursos en los procesos educativos. Los maestros tienen claro que la tecnología es parte de la vida cotidiana de los niños, y la educación es un poco eso, llevar la vida del niño al aula; y en tanto estos dispositivos están integrados a la vida, no pueden quedar afuera”, opinó. La apuesta es “cómo hacer para que esos dispositivos tengan un plus educativo”, reafirmó.

El jerarca destacó que actualmente los docentes pueden acceder a múltiples posibilidades de formación, con cursos virtuales o presenciales, anuales o de duraciones más cortas, y comentó que desde el área que dirige este año han apostado a la formación de quienes recién egresaron. También mencionó que cualquier docente puede acceder a acompañamiento en el territorio, por medio de los maestros dinamizadores del Plan Ceibal, y a acompañamiento virtual con tutores. Este año, además, se aplicó un plan Ceibal de formación para los maestros de apoyo, a fin de fortalecer su gestión.

Delgado consideró que en tanto la tecnología es “una política educativa transversal”, la aspiración es que se integre “en todas las áreas de conocimiento y en todas las modalidades de instituciones educativas, en escuelas urbanas pero también rurales, de tiempo extendido y completo, pero también en escuelas de horario común”. En ese mismo sentido, dijo que también la gestión de la tecnología “debe ser transversal” y que, si bien su departamento tiene responsabilidades específicas, apuesta a que “otras dependencias, como las coordinaciones nacionales o inspecciones, promuevan la integración de la tecnología”.

En el congreso, llevado a cabo el lunes y el martes, investigadores del ámbito nacional e internacional divulgaron hallazgos sobre cómo mejorar la incorporación de la tecnología en el aula; docentes de todo el país presentaron experiencias de aplicación en sus prácticas educativas, y se convocó a expertos a debatir sobre algunos temas puntuales. Por ejemplo, ayer de tarde se discutió sobre los aportes y restricciones de los celulares en el aprendizaje.