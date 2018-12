Arim propuso su equipo de prorrectores

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, ya resolvió quienes serán sus candidatos para ocupar los cargos de prorrectores de la institución, en las cuatro áreas. Una de ellos es Cecilia Fernández, actual prorrectora de Investigación, propuesta en 2014 por el entonces rector Roberto Markarian; Fernández es docente de la Facultad de Química especializada en inmunología. Para el prorrectorado de Enseñanza Arim planteó que lo encabece el virólogo Juan Cristina, ex decano de la Facultad de Ciencias en los últimos dos períodos; para el de Gestión el nombre es el de Luis Leopold, ex decano de Facultad de Psicología entre 2007 y 2015; y para el de Extensión y actividades en el medio propuso a la socióloga Mariana González Guyer, ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos entre 2012 y 2017.

El martes 27, el Consejo Directivo Central (CDC) aprobó la creación de una comisión integrada por el rector y un representante de cada uno de los órdenes (egresados, estudiantes y docentes), que evaluará los candidatos y los elevará a la Asamblea General del Claustro (AGC), para lo que tiene un plazo de 45 días. La ordenanza que regula la elección de los prorrectores establece que la AGC puede aprobar los nombres por mayoría absoluta de los integrantes, mínimo requerido en las dos sesiones citadas para ese fin, y si no se alcanzan se convocará a una tercera sesión en la que se pueden aprobar los cargos por mayoría simple. La comisión se reunirá la próxima semana para analizar las propuestas.

Además, Arim propuso como vicerector de la Udelar al decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, y como presidente de la Comisión Coordinadora del Interior al docente e investigador Rodney Colina, quien fue presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar. El CDC aprobó la designación el martes pasado, y se espera que el cargo de Mombrú sea votado en la próxima sesión. La designación de los asistentes académicos del rector viene más demorada: Arim propuso el 30 de octubre como sus asistentes a la comunicadora Gabriela Pasturino, al economista Gastón González, al ingeniero Julián Oreggioni, pero el tema se ha pospuesto en las últimas tres sesiones a pedido del orden estudiantil.