Senado aprobó prórroga para elegir a integrantes del consejo y rector de la Utec

La Cámara de Senadores aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que prorroga hasta el 1º de setiembre de 2020 “los plazos para la integración definitiva del Consejo Directivo Central [CDC] de la Universidad Tecnológica [Utec]” y la convocatoria “a las elecciones de rector y de los miembros del orden docente y estudiantil” establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 32 de la Ley 19.043 del 28 de diciembre de 2012, que creó esa institución de educación terciaria. La senadora frenteamplista Constanza Moreira (Casa Grande) intervino para dejar en claro que acompañaba la votación de la prórroga “completamente a disgusto” y “protestando vivamente”. Moreira señaló que el CDC provisorio de la Utec “se convirtió en permanente, porque va a permanecer ocho años en su función”, y recordó que la ley que creó la Utec en 2012 “preveía que este consejo iba a estar cuatro años”, pero en 2015 “se estiró el período” con una prórroga, y ahora se prorroga nuevamente. “En 2020 este Consejo Directivo de provisorio no va a a tener nada”, opinó. Para la senadora, esta situación implica un “tirón de orejas” para “todos nosotros” y en particular para la Corte Electoral, y sostuvo que la elección tan postergada no es “tan complicada” de realizar, porque “son pocos” los estudiantes y docentes. Esto permite que “se haga en cualquier momento”, sostuvo Moreira, y agregó: “Si la Corte Electoral no cuenta con los recursos humanos y materiales suficientes como para llevar a cabo una elección tan restringida, démosle los recursos”. Finalmente, dijo que su “mayor disgusto” es el antecedente que figura en el informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Cultura “a propósito de una propuesta de la Utec de elevar a consideración del Parlamento una serie de modificaciones” que “alteran sustancialmente” lo que dice la ley que creó la institución como “una universidad autónoma cogobernada”. Esa iniciativa “suprime la participación estudiantil y docente en el CDC, nada más y nada menos, y deja la gobernanza de la Utec a cargo de las cámaras empresariales, los trabajadores, un especialista en educación y un rector, que de haber prosperado la propuesta de la Utec sería un rector político, porque debería tener venia del Senado”, explicó la senadora. Finalmente, aclaró que votaba la prórroga en el entendido de que “incluye que el 1º de setiembre de 2020 se van a elegir los órdenes que están propuestos en la Ley 19.043 y no en otra” que se pueda aprobar luego.