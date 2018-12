Abrieron las inscripciones para posgrado en Data Science

La Universidad Tecnológica (Utec), el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), la Universidad de Harvard y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) abrieron finalmente las inscripciones para el Programa en Data Science, que se convertirá en el primer posgrado que otorgará la Utec. Los cursos tendrán una duración de 18 meses: comenzarán en mayo de 2019 y terminarán en setiembre de 2020, con descansos en diciembre de 2019 y agosto de 2020. La implementación será una mezcla de talleres presenciales y clases online: durante las ocho semanas que duren los talleres (que no serán de corrido) los cursos insumirán unas 40 horas semanales, mientras que se estima una dedicación de entre diez y 14 horas por semana durante los períodos de cursos virtuales.

La formación es de posgrado (al finalizar, la Utec entregará un Diploma en Data Science), por lo que para inscribirse es necesario tener un título de grado, aunque no uno en particular. “Deben ser graduados, no importa en qué disciplina, en tanto tengan fuerte formación en álgebra y matemática”, además de conocimientos de Python y de inglés, ya que la mayoría de los cursos serán en ese idioma. Las materias girarán en torno a probabilidad, análisis de datos, emprendimiento, estadística, futuro del trabajo y aprendizaje automático, mientras que habrá talleres de negociación y liderazgo certificados por Harvard y de inteligencia artificial por el MIT.

Los egresados serán capaces de analizar big data y diseñar modelos predictivos, desarrollar algoritmos de aprendizaje automático, liderar y comunicar proyectos de manera efectiva y proponer nuevas líneas de negocios dentro de una empresa. Graciela do Mato, consejera de la Utec, explicó que se espera que quienes cursen la formación puedan “buscar nuevos horizontes en sus emprendimientos o, si son empleados, que puedan innovar y crear dentro de la empresa”. “Creemos fuertemente que es una necesidad en Uruguay, y que mucha gente lo va a tomar”, comentó la consejera, y dijo que si bien no tienen un número estimado de inscripciones, ya han recibido muchas consultas y considera que la oferta educativa será “fuertemente demandada”.

Las autoridades de Colab, que se define como “un hub de proyectos educacionales disruptivos” y está integrado por las instituciones educativas involucradas en el programa, tienen expectativa de que haya estudiantes extranjeros que quieran cursar el diploma, para lo que tendrán que venir a Montevideo, específicamente al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde se brindarán los cursos.

El costo total del posgrado es de 12.830 dólares; quienes se inscriban antes de marzo tendrán un descuento de 20%. Además, habrá descuentos para aspirantes de la Universidad de la República (Udelar) por los mismos criterios que toma el Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), como años de egresado o inserción laboral. El costo será, básicamente –según explicó Do Mato– para cubrir los gastos de pasajes y honorarios docentes, que en su gran mayoría, alrededor de 80%, serán de Harvard y el MIT. El resto de los profesores serán uruguayos, de la Utec, la Udelar u otras instituciones. “Tenemos gente que puede hacerlo, y es bueno que haya interacción con los docentes uruguayos”, manifestó la consejera.

La creación del posgrado generó controversia en el ámbito de la Udelar, ya que la propuesta surgió a partir de un grupo de trabajo creado por Presidencia para generar una propuesta de posgrados en las áreas de tecnología, innovación y emprendedurismo, que fue integrado por el Centro Ceibal y la ANII, en el que no se convocó a la Udelar.