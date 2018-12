Docentes de Matemática preocupados por baja exigencia en concurso

El Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) abrió, a principios de noviembre, un llamado a docentes de Matemática que estén ejerciendo un cargo interino desde hace por lo menos cinco años, para que pudieran efectivizarlo mediante un concurso. Este se llevará a cabo con un procedimiento distinto a los de oportunidades previas: los docentes no egresados sólo tendrán que dictar una clase de 45 minutos ante un tribunal, mientras que antes debían, además, realizar una prueba escrita para demostrar sus conocimientos en el área. Ante este cambio, un grupo de cerca de 100 egresados de Formación Docente elevó recursos legales para que el CETP revisara “el carácter arbitrario” de las bases, que “no contemplan en igualdad de condiciones el acceso a la efectividad de docentes egresados y no egresados”.

En un comunicado, los firmantes cuestionan el mecanismo utilizado en el concurso, “claramente discriminatorio entre egresados y no egresados, al no dar igual peso a la formación docente, eximiendo a los no egresados de la realización de una prueba de conocimientos profundos de la disciplina”. Según explicó a la diaria Germán Ferrari, uno de los docentes del grupo que presentó la queja, el cambio en las normas “no respeta la formación docente”, en tanto a un egresado se le demanda el título –es decir, la aprobación de todas las materias de los cuatro años de formación–, mientras que a un docente no recibido sólo se lo evalúa observando una clase suya.

Ferrari comentó que no pretenden que se evalúe todo el conocimiento matemático que debe tener un docente, pero para ellos la realización de una prueba escrita es necesaria para asegurar el dominio de la materia, y resulta “imposible” que en una sola clase se demuestre saber todo lo que es necesario. En cambio, el consejero de UTU Miguel Venturiello, consultado sobre si una clase de 45 minutos es suficiente para evaluar los conocimientos de un docente sobre una materia, afirmó que “es absolutamente suficiente: son los inspectores los que toman la clase de prueba, son docentes que hace diez años están dando clase de forma ininterrumpida en la UTU, no es un docente que cae hoy a evaluar a otros”.

Venturiello afirmó que “este cambio en realidad es un acuerdo que se viene trabajando desde 2014 y que tiene el total respaldo del gremio Afutu [Asociación de Funcionarios de UTU], del Consejo y de los inspectores de las áreas”. Los docentes que se quejan afirman que ese respaldo de Afutu no se procesó en forma correcta, ya que representantes del gremio lo otorgaron “sin consultar orgánicamente a los trabajadores”, y expresan su preocupación por el hecho de que uno de esos representantes se viera directamente beneficiado por el cambio, al ser un docente interino no egresado de Matemática. Sin embargo, Venturiello informó que ese sindicalista renunció a su derecho a concursar cuando empezaron a trabajar el tema, para “no levantar suspicacias”.

El miércoles 21 de noviembre, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública pidió a las autoridades del CETP que revieran las bases de los llamados a efectividad, según informó el semanario Búsqueda. Las inscripciones para el llamado cerraron el 23 de noviembre, y el Consejo de UTU no ha definido aún la fecha del concurso.