Estudiantes uruguayos subieron al podio en la Olimpíada Matemática Rioplatense

La delegación de estudiantes que participa en la Olimpíada Matemática Rioplatense es más grande que en otras instancias internacionales. La semana pasada viajaron 12 jóvenes uruguayos a competir en Buenos Aires con equipos de Argentina, Brasil, México, Paraguay y Perú en cuatro categorías diferentes. Los más chicos –estudiantes de primero de liceo– fueron los que recibieron premios en la competencia: Tobías Rodríguez se trajo una medalla de bronce, mientras que Facundo Olivera y Joaquín González obtuvieron menciones de honor; de todas formas, el jurado aseguró que fue una buena participación de todos los representantes.

Fue la primera vez que Tobías, Facundo y Joaquín participaron en una competencia internacional. En diálogo con la diaria, coincidieron en que fue “mucho más difícil” de lo que esperaban según su experiencia en la Olimpíada Nacional. Para los tres, competir con los mejores de los otros países implicó un desafío, y volver con buenos reconocimientos fue una alegría que compartieron con sus familias, que muchas veces son quienes apoyan todas las jornadas de entrenamiento. Para Tobías fue una sorpresa volverse con una medalla de bronce: “Cuando vi las pruebas pensé que sólo con mucha suerte iba a conseguir una medalla, eran ejercicios de geometría y varios de lógica”. La tutora de la delegación, Natalia Colino, consideró que una de las mayores dificultades es que en estas competencias los ejercicios evalúan el conocimiento curricular pero también la capacidad de resolver problemas matemáticos, y esta área no se desarrolla en la educación secundaria. Afirmó que el nivel es “muy alto”, por lo que este resultado es muy bien valorado.

Las jornadas de entrenamiento fueron intensas para todos los delegados y dieron sus frutos. La mayoría de los chicos estudiaron por su cuenta luego del horario de clase, tomaron ejercicios de ediciones anteriores y fueron practicando en los temas que les parecían más complejos. La Com-Partida de Matemática es la organización que lleva adelante las instancias de competencia nacional, regional e internacional; durante todo el año se encarga de dictar talleres para los olímpicos con estudiantes avanzados y docentes en varias universidades que apoyan la iniciativa.

Según Colino, hay mucho trabajo detrás de estas instancias de competencia: “Hay un esfuerzo individual por parte de los chicos que dedican horas extras al horario curricular para entrenarse, por otro lado hay trabajo de docentes que se dedican a prepararlos y está el esfuerzo de la Com-Partida, que da los talleres”. Además, en comparación con otros países de la región mencionó que la mayoría cuenta con programas nacionales de apoyo a los estudiantes que compiten en este tipo de instancias. Por ejemplo, en algunos países los delegados pueden salir de clase durante las semanas previas a la competencia para entrenar exclusivamente con sus docentes de matemática.

Además de las pruebas y las competencias, estas instancias se caracterizan por generar vínculos entre los estudiantes de distintos países. “Fue una experiencia increíble, me gustó muchísimo haber ido a otro lugar y conocer personas que no son de acá”, comentó Facundo, y Joaquín coincidió: “Estuvo bueno poder visitar lugares a los que no había ido y también estuvo bien conocer otra gente”. A pesar de que estuvieron la mayoría de los días “concentrando” en un complejo en las afueras de Buenos Aires, también tuvieron tiempo para recorrer la capital argentina.

Asimismo, fue la primera vez que viajaron todos los uruguayos juntos, y para Facundo eso también fue muy bueno: “Me gustó mucho conocer gente con la que iba a competir después, no es sólo tratar de ganar, está bueno conocernos”. Algunos de los participantes más grandes ya habían estado en este tipo de competencias y pudieron comentar su experiencia con los más chicos, por ejemplo Alejandro Seré, Marcelo Pérez y Santiago Irurtia, que fueron los representantes en la Olimpíada Mundial. Completaron la delegación uruguaya Julieta Sambucetti, Santiago Rodríguez, Andrés Rubinstein, Dikran Bakkalian, Federico Fornesi y Ari Fainerman. Todos tienen pensado seguir participando en las próximas instancias que organice la Com-Partida. La siguiente es el Torneo Encuentro Canguro Matemático, en marzo de 2019, coorganizado con Ceibal, en la que van a participar más de 80 países de forma online.