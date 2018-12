La FEUU está en contra de los asistentes académicos de Arim

Tras varios pedidos de postergación del tema por parte del orden estudiantil, en la sesión del Consejo Directivo Central (CDC) del martes, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) anunció que había resuelto no acompañar con su voto a los nombres propuestos por el rector, Rodrigo Arim, para los cargos de asistentes académicos. Arim había presentado el 30 de octubre los nombres de la comunicadora Gabriela Pasturino, el economista Gastón González y el ingeniero Julián Oreggioni. La negativa de la FEUU generó la imposibilidad de que se aprueben los cargos, ya que la ordenanza que regula la elección establece que la designación requiere mayoría absoluta de los integrantes del CDC, y necesariamente esa mayoría debe incluir el voto de representantes de los tres órdenes.

Ante esto, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) pidió postergar el punto y, a la vez, incluir en el orden del día de la próxima sesión, el martes 18, la discusión sobre una propuesta de modificación de la ordenanza que elimine la condición de que los nombres sean aprobados por al menos un representante de cada orden, lo que, a entender de ADUR, da capacidad de veto a los órdenes. En esta semana los órdenes y los consejos de las distintas facultades analizarán el tema para llevar su postura a la próxima sesión.

Mariana Caffa, consejera estudiantil, explicó que en la FEUU no hubo acuerdo “en cuanto a los nombres” de acuerdo a la evaluación de los currículums de los candidatos, y mencionó que si bien solicitaron al CDC información sobre qué funciones cumplirían, dijo que eso “no se nos dio”. Sobre los motivos por los que rechazaron las propuestas, Caffa afirmó que la FEUU prefiere dejarlos en reserva, y mencionó que si el martes se entraba en la discusión del punto, se manejó la posibilidad de pedir una sesión en comisión general, es decir, sin asistentes, para plantearlos. “Dejamos claro que la situación no es de querer trancar, la FEUU no tiene intención de que el rectorado sea cuesta arriba, pero no hubo acuerdo con los nombres”, señaló la consejera, y añadió que si se presentan otros nombres “la FEUU está dispuesta a discutirlos”.

Eugenia Villar, del Centro de Estudiantes de Derecho (CED), comentó que la postura de su centro fue que la FEUU al menos diera un voto de los tres que tiene en el CDC, “entendiendo que es necesario que el rector tenga su equipo para dirigir la Universidad”. Comentó que si se quería conocer las áreas de trabajo de los asistentes “se debería haber planteado antes”, y concluyó que si bien “expresamente no se tiene la intención de trancar, lamentablemente por la vía de los hechos eso está sucediendo”.

Respecto de la posibilidad de modificar la ordenanza que regula la designación de los asistentes, Caffa explicó que el lunes el Consejo Federal de la FEUU resolvió rechazar esa propuesta de cambiar la ordenanza. “Por algo se entendió que era necesario dar la posibilidad de que los tres órdenes estuviesen representados en la decisión”, argumentó.

Los concursos del CFE

En la sesión del martes también se discutió, a partir de un planteo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), la decisión del Consejo de Formación en Educación (CFE) de convocar a llamados docentes a efectividad, para lo que es necesario haber dado clases o seminarios en las carreras de ese consejo. Según una declaración de la FHCE, la decisión “puede comprometer el derecho de los estudiantes a realizar sus estudios con los docentes mejor formados”, y “puede leerse como una posición donde se asegura que los seleccionados finalmente no sean aquellos que acrediten mejor formación académica documentada sino que sean ‘de los nuestros’”. Además, señala que dada la cooperación interinstitucional entre la facultad y el Sistema Nacional de Educación Pública, en este caso “no se cumple” el principio de reciprocidad dentro del sistema educativo. La declaración del consejo de la facultad concluye mencionando que continuará impulsando políticas de cooperación institucional, pero afirma: “Seríamos muy poco realistas si negáramos que, desde esta perspectiva, resoluciones como la adoptada por el CFE-ANEP no contribuyen a esta perspectiva. Desde el diálogo respetuoso con las autoridades correspondientes, bregaremos por su reconsideración”. El CDC discutió el tema y resolvió avanzar en el diálogo con el CFE para que “rápidamente” se implementen llamados a concursos abiertos.