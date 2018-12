No hubo acuerdo sobre asistentes académicos del rector de la Udelar

Ayer fue la última sesión del año del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) y, a dos meses de asumir el cargo, el rector Rodrigo Arim no pudo nombrar a sus asistentes académicos y no podrá hacerlo por unos meses. Si bien hubo varias reuniones en la semana para encontrar una solución a la negativa de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) a votar los nombres propuestos por Arim, ayer la situación no se resolvió y únicamente se habilitó al rector, sin el voto de los estudiantes, a generar mecanismos alternativos para formar un equipo de apoyo transitorio por estos meses, mientras se discuten otros candidatos a los cargos de asistentes académicos.

La sesión comenzó con el anuncio de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) de retirar la propuesta de modificar la ordenanza por la cual se eligen los asistentes académicos, algo que generaba malestar en el orden estudiantil. La ordenanza establece que dichos cargos deben contar con el respaldo de al menos un voto de cada orden. Ante el pedido de los consejeros docentes de que se explicite por qué se rechazaban los nombres propuestos, el consejero estudiantil Camilo Laner explicó que en relación a Gabriela Pasturino y Gastón González –que fueron militantes estudiantiles– la FEUU consideró por mayoría absoluta que “hoy no reúnen las condiciones y los principios rectores por los cuales se maneja la federación”, y aclaró: “quienes votaron fueron centros que en su momento apoyaron a Arim y centros que no”. Sobre Julián Oreggioni simplemente dijo que no reunió los “votos suficientes”. “La FEUU tiene intención de articular con el rector, ver las nuevas propuestas, nuevos nombres; en ningún momento se plantea trancar, sino que en realidad lo que queremos es generar una discusión”, señaló.

Gregory Randall, consejero docente, cuestionó que la postura de la FEUU deja a la Udelar “sin equipo rectoral por un tiempo inconvenientemente largo, en una situación que consideramos que es de bloqueo”, y opinó que “contribuye a deslegitimar” el cogobierno, que está actualmente “bajo ataque”.

Tanto docentes como egresados plantearon encontrar un acuerdo sobre los asistentes “antes de marzo”; solicitaron nuevos nombres al rector, y al CDC que habilite “formas alternativas de apoyo”, para que Arim cuente provisoriamente con colaboradores, y “dar tiempo a resolver”. Andrés Fernández, consejero estudiantil, manifestó que le sorprendía la propuesta en vista de que la opción del entonces decano de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, de nombrar “colaboradores académicos” como alternativa ante la no votación de sus asistentes había sido observada por el Tribunal de Cuentas. La cuestión la despejó el asesor de la Dirección de Jurídica de la Udelar, que dijo que sobre el mecanismo planteado para este caso (extensiones horarias y dedicaciones compensadas) no veía “inconvenientes”.

Si bien hubo un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones, la FEUU manifestó que se retiraría de sala al votar esa alternativa provisoria, y la moción, que plantea hacer consultas jurídicas y financieras, fue aprobada con el voto del resto de los consejeros.