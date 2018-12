Primera generación de ciclo básico acelerado con UTU culminó con mayores niveles de promoción

Luis Perera, Cecilia Araújo, Giovanna Martínez y David Ferreira tienen entre 32 y 44 años, y todos fueron estudiantes de la primera generación del programa Articulación, un plan para cursar ciclo básico en dos semestres que surgió tras un acuerdo entre UTU y la Dirección Sectorial de Estudiantes Jóvenes y Adultos (DSEJA), que depende del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública. Estela Alem, directora de la DSEJA, explicó a la diaria que Articulación se desarrolla en cuatro de los ocho centros de educación para jóvenes y adultos que tiene la dirección en Montevideo y en dos empresas, Taym y Securitas, por medio de un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. El programa se focaliza en atender a personas trans, personas sordas o hipoacúsicas y personas con vulnerabilidad socioeconómica. El plan requiere que los estudiantes tengan primaria terminada y se estructura en duplas de profesores, que dan juntos la clase y proponen un aprendizaje por proyectos. Según Alem, en esta primera generación hubo 94 estudiantes inscriptos, de los que egresaron unos 68, lo que supera los niveles de promoción de educación media en extraedad.

En todo el país, la DSEJA tiene 109 grupos de ciclo básico acelerado para adultos, que funcionan en liceos o escuelas de UTU en el marco del Programa Uruguay Estudia (PUE), que coordina el Ministerio de Educación y Cultura. La gran mayoría son en acuerdo con el Consejo de Educación Secundaria, pero Alem explicó que en 2017 “era mucha la demanda de estas poblaciones y no lográbamos que secundaria aceptara que los grupos estuvieran en lugares que no fueran liceos, y a su vez no conseguíamos liceos que quisieran admitir la propuesta, por eso fuimos a UTU”. Actualmente hay ocho grupos de Articulación en UTU, que para 2019 se mantendrán.

“Cambio personal”

Cecilia y Luis cursaron los dos semestres en el centro de La Aguada. Antes de empezar con la propuesta de Articulación, Luis tuvo que dar la prueba de acreditación de primaria, porque de niño no terminó la escuela. “Mi madre siempre me inculcó que leyera, así fueran folletos del piso, así que no era analfabeto, pero no terminé la escuela porque mi etapa de adolescencia rebelde empezó muy temprano”, comentó a la diaria. Así que en 2016 dio la prueba de primaria y en 2017, en el centro, le avisaron de la posibilidad de terminar ciclo básico en un año. Cecilia sí había terminado la escuela, pero no hizo el liceo “por un tema de discriminación”: es una mujer trans. Mediante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se enteró del programa y se anotó, y ahora tiene la idea de seguir estudiando y hacer cuarto año. Cecilia es peluquera y trabaja de forma particular, pero ha intentado conseguir otro trabajo y sólo con ciclo básico “está complicado”.

David y Giovanna cursaron el programa en el centro 8, de Piedras Blancas. David comentó que cuando empezó “era analfabeto, no sabía leer ni escribir nada”, y que en el centro cursó durante dos años la escuela, hasta aprobar la prueba de acreditación, y después enganchó con la propuesta de ciclo básico. Asegura que haber terminado le generó “un cambio personal”. “Hablar ya es otra cosa, te expresás de otra manera. En la personalidad se siente el cambio, te sentís más seguro”, contó. Giovanna quiso terminar el ciclo básico para poder mejorar en su trabajo: actualmente es cocinera y tiene la intención de pasar a ser administrativa. Contó que los vínculos que se generaron en el grupo de Articulación fueron tan fuertes que varios se entusiasmaron con seguir estudiando y ya se anotaron para hacer juntos cuarto año de Administración en UTU, Giovanna y David incluidos.

Tanto Luis como Giovanna destacaron que más allá de cumplir una meta personal, seguir estudiando “es una apuesta para nuestros hijos, porque nosotros estamos haciendo algo que ellos ven y les podemos exigir a través de lo que nosotros hacemos, les podemos decir que sí se puede”, comentó Giovanna. “Si vos vas, les podés exigir a ellos que también vayan. Si no, bien te pueden decir: “¿Y cómo me exigís a mí si vos no terminaste?”, graficó Luis.