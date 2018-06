Toda la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) convocó a la movilización de anoche, pero la primera fila fue para los sindicatos de la Intergremial Universitaria, que organizó la marcha, y el movimiento estudiantil de Secundaria y UTU. Según los convocantes, eran unas 10.000, que ocupaban cinco o seis cuadras para reclamar que el presupuesto educativo equivalga a 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Al ritmo de la canción “Estoy verde”, de Charly García, modificada para decir que los gremios de la enseñanza están “verdes de no llegar al 6%”, y con una larguísima tela del mismo color, se marchó desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar) hasta la Plaza Independencia, donde frente a la Torre Ejecutiva hablaron representantes de las organizaciones sociales.

Casi

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, aseguró ayer que con el incremento presupuestal de esta Rendición de Cuentas se llegará “casi al 5,2%” del PIB para la educación. No quiso opinar sobre las medidas sindicales, pero fue enfático: “Estoy absolutamente seguro de que estamos haciendo el mayor esfuerzo posible; en términos relativos y con referencia al producto, el mayor aumento que estamos previendo en esta Rendición de Cuentas –que no puede ser amplio, que tiene que ser muy cuidadoso–, es para la educación, sin ninguna duda, y por lejos”. El ministro señaló que esta prioridad “se refleja en proporciones, no sólo respecto a otros destinos del gasto, sino también respecto al propio producto”, y recordó que al comienzo de este período de gobierno el presupuesto educativo representaba entre 4,7% y 4,8% del PIB. Según los datos presentados a la bancada de legisladores del Frente Amplio, la educación recibirá en el proyecto de Rendición de Cuentas 1.942 millones de pesos adicionales (62,3 millones de dólares). A la Udelar se le destinan 430 millones de pesos, y a la Universidad Tecnológica, 50 millones (más otros 30 millones procedentes de redistribuciones de gastos). Por otra parte, el Ejecutivo les transmitió a los sindicatos de la educación que tendrán un aumento salarial en 2019 (de 3,53%), pero no en 2020, de modo que el sueldo de ingreso a la carrera docente, por 20 horas semanales, no llegará al final del período al equivalente de 25.000 pesos de 2015, tal como se había establecido en aquel entonces.