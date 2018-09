Autoridades preparan un proyecto para que el inglés llegue a todas las escuelas rurales

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) prepara un programa para que la enseñanza del inglés llegue a la totalidad de las 1.100 escuelas rurales de todo el país. Según explicó a la diaria Aldo Rodríguez, coordinador de Políticas Lingüísticas del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, actualmente cerca de la mitad de esos centros no cuenta con alguno de los programas diseñados para que el inglés esté presente en su oferta educativa. Rodríguez detalló que si bien hay centros de primaria en el medio rural que cuentan con un profesor de inglés presencial y otros que acceden a la enseñanza del idioma mediante un programa de videoconferencias que se ofrece en conjunto con Plan Ceibal, en algunos casos los centros no pueden acceder a este tipo de políticas. Según ilustró, hay escuelas rurales con un solo docente, otras con una matrícula de menos de cinco estudiantes o que se ubican lejos de rutas principales, lo que dificulta que un profesor pueda ir al centro educativo y retornar el mismo día. Además, señaló que algunas escuelas rurales no tienen buena conectividad, lo que también las deja fuera del programa que se ofrece con Plan Ceibal.

Rodríguez afirmó que debido a la diversidad de situaciones de cada territorio, para que la enseñanza del inglés llegue a la totalidad de las escuelas rurales “no se puede aplicar una única solución”, pero es necesario generar políticas para que “los niños de esas escuelas tengan las mismas oportunidades” que los de otros centros. De esa forma, se apunta a cumplir con el objetivo fijado por el Codicen, que apunta a que en 2020 todas las escuelas primarias del país tengan inglés en su oferta educativa.

Según detalló Rodríguez, actualmente la ANEP tiene ocho programas para lograr ese objetivo, pero la mitad de las escuelas rurales siguen sin acceder a la enseñanza de esa lengua. El jerarca señaló que si bien muchas veces se generan soluciones puntuales para un agrupamiento de escuelas rurales, “tenemos que buscar soluciones más generales y de más alto impacto”. Según Rodríguez, una vez aprobado, este año se pondrá en marcha una primera experiencia piloto del programa, que el año que viene se extenderá a más centros.