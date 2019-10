Estudiantes del liceo de Migues irán a Dubái a las olimpíadas de robótica del First Global Challenge

Desde Migues, localidad de Canelones de 2.500 habitantes, nuevamente viajará un grupo de estudiantes del liceo a representar a Uruguay en el extranjero en un festival internacional de robótica. Algunos de los miembros de este equipo ya viajaron en abril a la competencia First Lego League (FLL) celebrada en Houston, Estados Unidos, donde fueron reconocidos con el premio Against All Odds (contra todo pronóstico).

Los cinco jóvenes de Migues del equipo Uplay –Victoria Núñez, Agustín de León, Tobías Iroa, Gonzalo Gutiérrez y Luciana Delgado–, liderados por la profesora referente Soledad González, ya están en Dubái, donde representarán a Uruguay en las olimpíadas de robótica de First Global Challenge que comenzaron hoy y se extenderán hasta el 27. Esta competencia se hace una vez al año y, por primera vez, se celebrará fuera del continente americano. La temática de este año es la contaminación oceánica, y en el concurso participan más de 1.500 estudiantes de 186 países.

El robot del equipo Uplay fue denominado El Bicho y es capaz de limpiar las aguas del océano. Los estudiantes, que contaron con el apoyo de Plan Ceibal, hicieron un modelo 3D del robot con el programa Blender. Se trata de un robot “más industrial” que el que llevaron a Estados Unidos, ya que “fue armado con barras de aluminio, ruedas, placas, motores y cadenas”, explicó a la diaria la profesora referente.

La competencia incluirá un desafío que requerirá alianzas entre tres equipos de distintas naciones. Los grupos trabajarán juntos para intercambiar ideas sobre formas de limpiar los océanos en escenarios improvisados. Las alianzas, denominadas “grupos de limpieza”, tendrán dos minutos y medio para recolectar contaminantes con sus robots, llevarlos a las áreas de procesamiento y finalmente sacar sus robots del océano para ver el resultado.

González, que ya se encuentra en Dubái, contó que se quedarán hasta el lunes 28 y que esperan vivir en el festival “una experiencia única y distinta. Queremos compartir, conocer gente nueva y hacer amigos”.