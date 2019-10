Liceales de Migues en Dubái recibieron premio en competencia de robótica

Los liceales de Migues, Canelones, que viajaron el fin de semana a participar en las olimpíadas de robótica del First Global Challenge, en Dubái, recibieron el premio Safety, un galardón que merecieron por los criterios de seguridad que mantuvieron durante toda la competencia. Victoria Núñez, Tobías Iroa, Luciana Delgado, Agustín de León, Gonzalo Gutiérrez y la docente Soledad González, todos del liceo de Migues, integraron el equipo UPlay, que diseñó y desarrolló, con el programa Blender, el robot El Bicho. El tema de este año fue la contaminación oceánica; el robot tenía como misión juntar pelotas, que cumplían un rol como contaminantes. La competencia fue desde el 24 hasta el 27 de octubre, y ayer los liceales regresaron a nuestro país.

El liceo de Migues y sus estudiantes ya tienen trayectoria en las competencias de robótica. Varios de los integrantes de UPlay habían viajado en abril a la competencia de First Lego League (FLL), en Houston, Estados Unidos, con un equipo llamado Mig_Botics; allí recibieron el premio Against All Odds (contra todo pronóstico). Además, Mig_Botics fue el campeón de la categoría FLL en las Olimpíadas de Robótica, Programación y Videojuegos de Plan Ceibal, que se llevaron a cabo el jueves y el viernes de la semana pasada, por lo que volverán a representar al país en el exterior.