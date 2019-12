Cinco trabajadores del colegio Pedro Poveda fueron “despedidos arbitrariamente”

El viernes 20 cinco trabajadores del colegio Pedro Poveda, del barrio Prado, se enteraron de que habían sido despedidos, sin justificación ni previo aviso. El núcleo sindical del centro comenzó negociaciones junto con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) para lograr entablar un diálogo con la patronal y dejar sin efecto lo que ellos consideran “despidos arbitrarios”. Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep, dijo a la diaria que desde que recibieron la noticia están conversando con la Fundación Sophia, una organización sin fines de lucro vinculada a la iglesia de Montevideo que administra 30 colegios en todo el país y que recientemente incorporó la gerencia y administración del colegio Pedro Poveda.

El viernes 27 se juntarán a negociar representantes del sindicato, la fundación y la Dirección Nacional de Trabajo. La perspectiva del sindicato, declaró Sommaruga, “será que la empresa suspenda inmediatamente los despidos y restituya a los trabajadores en sus funciones, además de abrir un proceso de justificación de las acciones que pretende establecer la empresa y, en todo caso, ver alternativas que permitan preservar la fuente de trabajo de estas personas que hace muchísimos años trabajan para la institución y son parte de una comunidad educativa”.

Tres adscriptos, una profesora de informática y una maestra fueron los trabajadores separados del cargo. Según Sommaruga, “no consta que haya ningún desequilibrio económico en la institución por una baja significativa en la matrícula, ni tampoco consta que haya algún procedimiento disciplinario contra los trabajadores por mal desempeño o algún otro tipo de irregularidad laboral; por lo tanto, para el sindicato son despidos arbitrarios, que se dan de manera compulsiva, de un día para el otro, sin un proceso de negociación previa”.

Una de las justificaciones que dio la Fundación Sophia en el caso de los adscriptos es que busca cambiar el perfil y que ese cargo pase a ser de “tutores”. Para Sommaruga esto es “romper las reglas del juego”, porque al ser un colegio habilitado por la Administración Nacional de Educación Pública debe mantener una estructura de funcionamiento establecida, que incluye la figura del adscripto en su tarea docente y administrativa. Además, el secretario del Sintep subrayó que “la figura del tutor no existe en el acuerdo de categorías de los Consejos de Salarios”, y agregó: “Lo que exacerba más la inconsistencia del planteo de la Fundación Sophia es que el convenio de categorías es tripartito, o sea que la Asociación Uruguaya de Educación Católica, que la fundación integra, aceptó el acuerdo que dice claramente que no se podrá crear de forma unilateral figuras laborales que no existan en el convenio”.

La época del año impide al sindicato plantear medidas de fuerza como paros docentes, pero según el secretario general, entre las medidas a tomar está “una campaña de difusión pública, que desnaturalice la violencia institucional y ponga a la vista del colectivo social la forma compulsiva y arbitraria con la que actuaron las patronales, incluso en el caso de la Fundación Sophia, que predica valores cristianos pero hace otra cosa, generando una situación de desamparo laboral para cinco familias a pocos días de la Navidad”. En segundo lugar, si no se logra recuperar los puestos de trabajo, se plantean medidas para febrero o marzo, cuando comienzan las clases.

Para el Sintep este tipo de hechos se podría evitar si la patronal aceptara el mecanismo de prevención de conflictos que se ha presentado en las últimas dos reuniones de los Consejos de Salarios. Los trabajadores proponen que 30 días antes de cualquier acción, tanto de las empresas como del sindicato, se concreten instancias de negociación, para evitar la emergencia de los conflictos.

Sommaruga resaltó que la Fundación Sophia “evitó deliberadamente las instancias de negociación colectiva” y que “cuando no hay argumentos válidos y razonables con un principio de realidad que justifique de alguna manera la reducción de plantilla, el sindicato tiene que resistir, no hay vuelta”.