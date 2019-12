El colegio Elbio Fernández suspendió una visita escolar al Museo de la Memoria

Las maestras de los sextos años de primaria del colegio Elbio Fernández planificaron la visita al Museo de la Memoria (Mume) en febrero, cuando presentaron a la directora de Educación Primaria las actividades propuestas para todo el año, y la visita fue, en aquel entonces, aprobada. Pero el día del paseo, después de haber solicitado el permiso a los padres y con los ómnibus contratados para el traslado, la dirección resolvió suspender la visita.

Según Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), el hecho es “gravísimo”, y el proceso previo realizado por las maestras “acentúa la arbitrariedad y la prepotencia” de la decisión, ya que la planificación de la visita al museo “no fue de un día para el otro: se incluyó en la planificación anual, con su justificación pedagógica en el marco de los programas de sexto año, sobre la sensibilización en derechos humanos, y se había hablado con el Mume para hacer una actividad especial para niños, además de que se había pedido el permiso a los padres”.

A las maestras la noticia de la suspensión les llegó el mismo día del paseo, por parte de la directora. Según Sommaruga, desde la dirección manejaron dos argumentos: “Uno que tiene que ver con el principio de autoridad, diciéndoles que ellos tienen facultades para resolver qué se hace y qué no, algo que no se ajusta a los ámbitos educativos, donde debe primar una racionalidad pedagógica; y, por otro lado, apelaron a que había un video que mostraban en el Mume que era muy fuerte y que podía generar daño emocional a los niños”. El dirigente dijo que el video en cuestión tiene imágenes históricas referentes a la dictadura cívico-militar: “Es como si hablaras del holocausto judío y no mostraras a las personas haciendo fila en los campos de concentración hacia las cámaras de gas”, dijo, pero añadió que el video está destinado a adolescentes y adultos, y que no se exhibiría en la visita que harían los escolares.

Después de la suspensión de la visita, las maestras contaron lo que había sucedido en el Sintep y desde el sindicato se solicitó una audiencia con la dirección de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP), que comanda el Elbio Fernández, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Hubo dos audiencias tripartitas y dos bipartitas entre las autoridades del colegio y el Sintep. Según Sommaruga, el sindicato propuso que se rectificaran por la suspensión y que se volviera a agendar la visita, pero “volvieron a decir que no se iba a hacer. Les dimos argumentos técnicos y pedagógicos pero terminó la negociación”, contó. Según el dirigente, la medida “atropella la libertad de cátedra, los planes y el programa, y el trabajo de las maestras, que se ven desacreditadas”.

Enrique González de Toro, presidente de la Comisión Directiva de la SAEP, cuestionó que desde el Sintep se difundiera lo que había pasado, porque, a su entender, el tema se discutió en el MTSS con el núcleo de base del Elbio Fernández, y por indicación de la cartera se remitió la discusión al ámbito bipartito y allí, según González, “quedó saldado el tema”. El acuerdo, según señaló a la diaria, implica la elaboración de “un mecanismo que regulara el tema de las salidas didácticas”, e informó que en febrero, con participación de delegados del núcleo de base y de la institución se escribirá un protocolo al respecto. Sobre los motivos de la suspensión de la visita al Mume, el presidente de la SAEP no quiso dar explicaciones, alegando que es un tema interno.

El dirigente del Sintep aseguró que se hará saber de lo ocurrido al Consejo de Educación Inicial y Primaria, al Ministerio de Educación y Cultura y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el entendido de que “sería bueno que se pronuncien”.