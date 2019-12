Udelar aprobó la tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico

Desde 2015 el tema estaba en discusión, pero los procesos en la Universidad de la República (Udelar) son largos y un poco lentos; el martes 17 de noche, después de muchos pases a distintas divisiones, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar aprobó la creación de la tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la Facultad de Psicología (Fpsico). Recién se aprobó el plan de estudios, por lo que aún queda mucha tela por cortar antes de que los interesados se puedan inscribir. El decano de la Fpsico, Enrico Irrazábal, admitió en diálogo con la diaria que la carrera era “una carencia grande en el ámbito público”, ya que hasta ahora sólo se podía estudiar en el sector privado.

Irrazábal no cree que se abran las inscripciones durante 2020. Cuando finalmente se haga, adelantó que tendrá un cupo de 120 estudiantes, “por razones prácticas de presupuesto, edificio y plantel docente”; más adelante, a partir de los próximos presupuestos, se puede pensar en aumentarlos.

Para Irrazábal la principal característica de esta nueva formación es su integralidad: “No sólo apunta a pacientes con problemas de orden psicológico o psicopatológico, es una formación más integral; son acompañamientos terapéuticos a todo tipo de pacientes, desde patologías en la niñez, la adultez o la vejez, posoperatorios, entre muchos otros; creo que eso es lo bueno que tiene la tecnicatura”. Según el programa que se aprobó, “Los egresados de la tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico estarán capacitados para apoyar el trabajo y objetivos terapéuticos del equipo tratante de personas que requieran atención en salud, educación y a nivel social, desde una perspectiva de derechos”.

La carrera será de dos años de duración, divididos en cuatro semestres, en los que se trabajará alrededor de tres áreas: Psicología general y específica, Técnico-metodológica, e Intervenciones prácticas. Muchas de las materias son compartidas por la carrera de licenciado en Psicología, por lo que se espera que los docentes también sean compartidos.

Ahora corresponde que el CDC informe sobre la resolución, se lo comunique a la Fpsico y se inicien los procesos a la interna de la facultad, algo que probablemente suceda en febrero. Se deberá conformar una comisión de implementación de la carrera y luego proceder a armar una convocatoria a la competencia notoria y acreditación de saberes, lo que va a permitir que se les otorgue el título a personas que ya se encuentran en condiciones de recibirlo. Después se debería considerar cuántos estudiantes de Psicología aspiran a tener la titulación de técnico y quieran cursar las asignaturas que les falten para lograrlo.

Práctica profesional

Hoy en día muchos de los acompañantes terapéuticos “se arman con saberes diferentes, pero no de una forma sistemática”, comentó Irrazábal, y agregó: “Mucha gente vinculada a la psicología –pero no solo– trabaja de acompañante terapéutico hace muchos años, desde la posdictadura en adelante, con mucha fuerza; pero hasta ahora no había formación específica en el ámbito público, que habilitara un acompañamiento terapéutico con un amplísimo espectro de a quién sostener y acompañar”.

La ex decana de la Fpsico María José Bagnato participó en todo el proceso de creación de esta tecnicatura. “Para nosotros la aprobación significa mucho, en el sentido del proceso de trabajo, pero también por el aporte que puede hacer la facultad a un nuevo encare de las políticas públicas en general, y en particular en lo relacionado a la Ley de Salud Mental, en temáticas asociadas al consumo de adicciones, por ejemplo”, señaló, y apuntó que también podrán ser parte de las políticas de cuidado. “Es una tecnicatura que complementa la necesidad de una población que, en general, está en una situación de alta vulnerabilidad por sus condiciones particulares, y a su vez complementa a un equipo de salud a la hora de diseñar estrategias de intervención en las personas”, subrayó.

Bagnato dijo que esta tecnicatura no llega sólo a profesionalizar a los estudiantes de Psicología, sino también a todos los del área salud. La docente agregó: “Se generan nuevos recursos humanos asociados a una necesidad de la población con alta vulnerabilidad, como son las que van a abarcar esta formación”.