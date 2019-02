Estudiantes terciarios pueden solicitar la beca del Fondo de Solidaridad hasta el 28 de febrero

El 28 de febrero cerrará el plazo para solicitar por primera vez o renovar la beca que otorga el Fondo de Solidaridad a estudiantes que cursen alguna carrera terciaria de UTU, la Universidad Tecnológica (Utec) o la Universidad de la República (Udelar). Se trata de un apoyo mensual de 8.308 pesos durante un año, que se otorga sin cupos a quienes cumplan con determinados requisitos. Para acceder al beneficio, además de estar inscripto en alguna de las ofertas educativas señaladas, es necesario que en el núcleo familiar del estudiante no haya tenido un ingreso per cápita mayor a cuatro bases de prestaciones y contribuciones (BPC), que, con los valores de 2019, equivalen a 16.616 pesos. Como excepción, quienes tengan un ingreso de 4,6 BPC pero estén en una situación de “vulnerabilidad superior” también pueden recibir la beca. En suma, la familia del beneficiario no puede ser propietaria de más de un bien inmueble, salvo que tenga dos o más que no alcancen un valor mayor a 90 BPC.

También hay requisitos de edad; en caso de renovación, el estudiante cobrará la beca hasta cumplir 32 años, mientras que en el caso de las primeras solicitudes, pueden hacerlas quienes tengan como máximo 25 años al 31 de marzo de este año en el caso de quienes ingresan a la educación terciaria por primera vez o reingresan para iniciar una carrera. El límite de edad aumenta a 28 años cumplidos en la misma fecha para quienes ya estén cursando una carrera, el mismo límite que rige para quienes ya habían recibido una beca pero la perdieron y para quienes reingresan al sistema para cursar una oferta educativa que ya habían iniciado. Para recibir la beca, quienes ya estén cursando deberán tener un avance en su escolaridad de al menos 50% de los créditos que el estudiante debería haber cursado en el último año y en los que debería haber cursado desde el inicio de la carrera. En el caso de quienes cursen carreras técnicas de la Udelar, UTU y Utec, este límite baja hasta 40% de los créditos. Además, el apoyo económico puede ser solicitado tanto por uruguayos como por extranjeros, pero estos últimos deben tener residencia legal en el país.

La solicitud se inicia en forma virtual en el portal de estudiantes del sitio web del Fondo de Solidaridad, donde el postulante debe tener un usuario para completar un formulario. En el caso de quienes piden la beca por primera vez, luego deben presentar documentación probatoria en las oficinas del Fondo y pasan a una instancia de entrevista.

El año pasado, 8.582 estudiantes terciarios recibieron el apoyo económico y, según se informa desde la institución, 20% de los egresados de la Udelar fue beneficiario de la beca en algún momento de su carrera. Además, el año pasado la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar presentó resultados de un estudio que muestra que existe un efecto “positivo y sustantivo” en el desempeño de los estudiantes de ese servicio universitario.

El Fondo de Solidaridad se financia con aportes de los egresados de las carreras de la Udelar, la UTU y la Utec después del quinto año desde el egreso. El aporte es gradual, ya que entre los cinco y los nueve años desde el egreso el profesional paga la mitad del aporte, y recién a partir del décimo año paga la totalidad. Los egresados que tengan ingresos mensuales nominales inferiores a ocho BPC (33.232 pesos) pueden solicitar la exoneración del pago del aporte, y quienes tengan ingresos menores a seis BPC (24.954 pesos) pueden solicitar la exoneración del aporte adicional.