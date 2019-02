Fenapes advierte “situación caótica” en el comienzo de cursos el 1º de marzo

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) advirtió ayer que no están dadas las condiciones para el comienzo de cursos en los liceos públicos uruguayos, previsto para este viernes en el caso de los grupos de primer año. El presidente de la Federación, Marcel Slamovitz, dijo que la fecha que eligió el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública “demuestra un desconocimiento de la realidad” y que se trata de un acto “demagógico, caprichoso y antojadizo”, enmarcado en el año electoral, con el fin de “mostrar la cantidad de días de clase”. Según lo anunciado hoy en una conferencia de prensa, ese día Fenapes no parará las actividades pero el gremio realizará asambleas en todo el país “para evaluar la situación”.

Slamovitz señaló que el viernes 22 de febrero la asamblea de delegados de Fenapes resolvió solicitar a las autoridades de la educación la postergación del comienzo de las clases, para lo cual se esgrimieron varios argumentos: el comienzo de las vacaciones de Carnaval, con los feriados previstos para el próximo lunes y martes; el período de exámenes que aún no finalizó; la elección de horas docentes que transcurre durante toda esta semana; las inscripciones tardías de estudiantes y la dificultad de adquirir los útiles escolares para aquellos padres que al 1º de marzo aún no cobraron su sueldo, “que es el caso del 80% de los trabajadores”. Sin embargo, el Codicen ratificó su decisión de empezar este viernes. “Nosotros los trabajadores, que hemos elegido esta vocación docente, estamos siempre prontos para comenzar las clases. No es una cuestión de que no queramos trabajar. El problema es que cuando lleguen a clase los alumnos van a tener algunos profesores y otros no”, explicó Slamovitz. “El viernes presentaremos los cursos y luego hasta el 6 de marzo no hay clases”, agregó, aunque indicó que al final de la semana se va a llegar a más del 90% de las horas asignadas y la mayoría de las asignaturas están cubiertas. Las materias en las que hay menos docentes son física, química, matemática e informática. Literatura, historia, filosofía y ciencias sociales están casi 100% cubiertas.

Por otra parte, Fenapes argumenta que el 1º de marzo asumen su cargo “cientos de subdirecciones, decenas de direcciones, adscripciones, preparadores, bibliotecólogos y profesores orientadores”, por lo que ese día “la situación va a ser caótica, desde todos los puntos de vista”. “Cuando los padres y los estudiantes se encuentren con esta situación de desorganización generalizada, sepan que es de estricta responsabilidad de las autoridades del Codicen”, avisó Slamovitz. Desde el Consejo de Educación Secundaria han manifestado que están las condiciones dadas para comenzar las clases el 1º de marzo, cuando comenzarán actividades de iniciación a la vida liceal, como en años anteriores.