Para la directora de Secundaria están dadas las condiciones para un comienzo de clases normal

Como todos los años, sobre finales de febrero las horas docentes que aún faltan asignar en el Consejo de Educación Secundaria (CES) generan cierta especulación sobre el comienzo de clases. Tal como informó la diaria el lunes, Andrés Mancioni, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES), señaló en declaraciones a Radio Uruguay que “hay ciertos elementos que ponen en duda que el inicio de cursos sea el adecuado”. Ana Olivera, directora general del CES, salió al cruce y, por la misma emisora, aseguró el lunes que las horas se están ocupando desde enero y que, cuando aún faltan dos semanas para que termine el calendario de elección de horas, “queda sólo 29% de horas libres en todo el país”.

El representante sindical había asegurado que “hay muchos docentes que aún no tienen horas y no hay horarios armados”, pero “todo eso está en función de lo que pase en lo que resta del mes”, que depende de “si se agiliza la elección de horas”, es decir, de “que se cubran todos los cargos”. Por su parte, Olivera explicó: “En esta administración estamos priorizando al titulado, al profesional. Hubo concursos de cinco asignaturas, por lo tanto, esas listas emergentes de futuros profesores efectivos también han tomado horas y ahora estamos en los interinos, es decir, egresados con título que todavía no han accedido a la efectividad”. En esta línea, también dijo que “los inspectores estudiaron 10.000 carpetas por un proceso de actualización de méritos, priorizando siempre el avance de la carrera”.

Además, Olivera destacó que están trabajando en conjunto con la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) en un comité de vigilancia de elección de horas, en el que participan también actores de la Asamblea Técnico Docente. Comentó que además pretenden llevar a cabo un relevamiento del plan de obras de liceos nuevos que próximos a entregarse: “Para nosotros es muy importante que también estén dadas las condiciones edilicias”, subrayó.