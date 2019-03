UTU trabaja con entes públicos para crear carreras alineadas con futuros trabajos

Más de 75% de los empleados de UTE que trabajan en cuadrillas, centrales eléctricas o montaje son egresados de alguna carrera de UTU o fueron alumnos que al conseguir trabajo dejaron la carrera. Cuando las autoridades de ambas instituciones se dieron cuenta de esta gran incidencia decidieron trabajar en conjunto para mejorar la formación de los técnicos, ya teniendo en cuenta desde la base las tareas en las que deberán desempeñarse. Así fue que surgieron los bachilleratos profesionales en Operación y Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas en Baja y Media Tensión, y en Operación y Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas de Transmisión, que se dictaron el año pasado en Paso de los Toros, Tacuarembó, y este año se replican en Montevideo, contó a la diaria Miguel Venturiello, consejero de UTU.

El primer año de la experiencia fue en Paso de los Toros, donde UTU y UTE comparten el predio: “Era el lugar ideal para comenzar”, afirmó Venturiello. “Se hacía la formación teórica en la escuela de Paso de los Toros y los ensayos en el Centro de Alta Capacitación de UTE, que están separados solamente por un portón pequeño. Se formaron buenas duplas entre los tutores de UTE y los docentes de UTU. El primer curso fue muy bueno y al final del año egresaron todos, por eso ahora decidimos extenderlo y darlo en la calle Leguizamón [en el barrio Buceo] en Montevideo, que es donde está el Centro de Alta Capacitación de UTE [en la capital]”, agregó.

El consejero destacó que la idea es que el pasaje por esta formación sume puntos en los concursos para los cargos públicos en UTE. De todas formas, este punto aún no se concretó, porque los primeros egresados no pueden concursar, ya que 2019 es un año electoral y no hay ingreso a la administración pública. De todas formas, Venturiello señaló que se concretaron pasantías en el ente que se dará a los egresados la oportunidad de profundizar su formación y así aumentar la ventaja en futuros llamados.

Estas carreras se caracterizan por tener un filtro al ingreso. El consejero explicó que es necesario pasar por un test psicofísico y un estudio médico, porque los torristas y antenistas deben estar en buenas condiciones físicas, sumado a que para trabajar en la altura, por ejemplo, sufrir de vértigo es un obstáculo. Según Venturiello, “el depurado le da más calidad al curso”. Otro rasgo distintivo es la poca cantidad de alumnas que se presentan: en la edición de 2018 sólo participó una estudiante. “Es raro ver mujeres relacionadas a la electricidad. Casi parece que no fuera correcto, y no es así, por eso tratamos de incursionar en una política de género, hicimos mucha difusión de que había cupos y se hizo un video con el testimonio de la chiquilina que participó el año pasado”, afirmó.

Otros campos

Además del nuevo curso con UTE, la UTU trabaja en diferentes acuerdos con organismos públicos. El consejero detalló que el trabajo con Antel está avanzado y se comenzó reviendo las currículas de carreras que ya dicta la UTU, como Informática o Telecomunicaciones. En conjunto con un equipo técnico de Antel, están considerando qué elementos de la currícula se deben actualizar para estar al día con las innovaciones que incorporó el ente. En esta línea de trabajo se estudia la creación de un bachillerato en conjunto, como hacen con UTE; Venturiello estimó que se podría cursar, por un lado, en la escuela de Arroyo Seco y en la Torre de las Telecomunicaciones, y otro curso se dictaría en las inmediaciones del Data Center de Antel, en Pando. La idea, aseguró, es que este año se planifique la propuesta para lanzarla en 2020.

Por otra parte, también hay una buena relación con ANCAP. El consejero destacó que los ingenieros de la planta de hidrocarburos son también docentes en varios cursos de UTU, y eso ha permitido “un ida y vuelta” muy productivo, que se seguirá trabajando a futuro. Asimismo, Venturiello destacó el trabajo en conjunto que hace la UTU con los diferentes ministerios y, en particular, señaló al de Ganadería, Agricultura y Pesca, que se involucra en los programas agrarios, y al Ministerio de Turismo, que apoya las carreras de la de administración y servicios de turismo. “Los ministerios son los que deciden las políticas y tienen los contactos; ellos nutren a la enseñanza de lo que se está necesitando”, subrayó.

Además, la semana pasada la UTU también firmó un acuerdo con el Banco Central del Uruguay para una capacitación docente sobre administración. La idea es que profesores de UTU y de secundaria que enseñan temas relacionados con la temática puedan participar en este curso sobre herramientas básicas administrativas.