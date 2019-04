Eduy21 convoca a partidos políticos a que concreten un acuerdo educativo

Unas 3.800 firmas llevaba reunidas ayer la petición lanzada por Eduy21 a comienzos de abril, en la que reclaman un “acuerdo para transformar la educación en Uruguay”. Si bien Eduy21, una organización que nuclea a docentes, técnicos y ciudadanos interesados en la educación, presentó en 2018 al sistema político el Libro Abierto como propuesta de cambio educativo, en este año electoral consideraron que era necesario que el pedido fuera masivo; de ahí surgió la convocatoria a juntar firmas. Virginia Piedra Cueva, integrante de Eduy21, aseguró que están “convencidos de que la educación es un tema prioritario, y movilizar a la sociedad por la necesidad de realizar un cambio nos parece muy importante”. “Eduy21 presentó el Libro Abierto, invitó a los partidos políticos a hacer un acuerdo tomándolo como base, y ha habido expresiones de algunos grupos políticos, mientras que otros han permanecido más en silencio, y se han debatido algunos aspectos que no son los fundamentales”. La petición, pública en change.org, “ha estimulado que mucha gente pregunte más, que quiera conocer la propuesta”, señaló.

En la iniciativa la organización afirma que los problemas del sistema educativo “se traducen esencialmente en bajos aprendizajes y una fuerte inequidad en todos los niveles del sistema educativo, así como en una expulsión temprana de jóvenes y bajas tasas de culminación, especialmente en la enseñanza media básica y superior”. Aseguran que su propuesta impulsa una transformación “para lograr una educación universal de calidad, orientada a promover la equidad, y comprometida con la formación de valores ciudadanos y republicanos”, y para lograrlo entienden que es necesario “alcanzar acuerdos para definir una verdadera política de Estado de largo aliento”. Por eso, convocan a los partidos políticos a que “concreten un acuerdo sustentado en una agenda clara, concreta y evidenciable para transformar el sistema educativo en nuestro país”.

Para Piedra Cueva “un cambio profundo en educación no va a ser posible si no hay un acuerdo político que lo sustente, porque las transformaciones profundas siempre son complejas, y no pueden ser por tres o cinco años ni cambiar con cada gobierno”, ya que “los cambios no son mágicos y lleva mucho tiempo que se vean sus resultados”. La docente opinó que el sistema educativo nacional tiene “una organización compleja, que ha quedado bastante detenida en el tiempo, y muy compartimentada de acuerdo a su origen; prima más la historia que las necesidades reales de los actuales niños y adolescentes”.

Apoyos

La apuesta es que el conjunto del sistema político respalde la concreción de un acuerdo educativo. “Vamos a seguir apostando a eso hasta las elecciones y después”, aseguró Piedra Cueva, que mencionó que Eduy21 presenta su Libro Abierto “como una base para empezar a discutir; no quiere decir que concretamente sea ese el contenido”, y esperan captar apoyos de todo el espectro político. La docente reconoció que esta etapa, de cara a las elecciones internas, “complejiza la situación, pero seguimos buscando el acuerdo de los distintos grupos sabiendo que después de las internas se van a definir los candidatos a la contienda electoral”.

La docente mencionó que se han reunido con el PIT-CNT, con el precandidato colorado Ernesto Talvi, que hicieron una presentación en la Convención del Partido Colorado y que anoche se reunieron con el precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. También se pronunciaron a favor del acuerdo el colorado José Amorín y el nacionalista Jorge Larrañaga. En una columna de opinión, el precandidato de Alianza Nacional aseguró que respalda la iniciativa, pero advirtió que si los candidatos del Frente Amplio (FA) se suman “habrá que tener prevenciones especiales, porque ha sido el Frente Amplio el que incumplió –siendo Gobierno– el acuerdo de 2012, vaciándolo de contenido”.

El domingo el grupo Banderas de Liber también resolvió adherir a la propuesta; es el primero del FA en hacerlo. En un comunicado, aseguran que se precisan “acuerdos amplios de distintos niveles, todos basados en una voluntad de avanzar. Se precisa además una política de largo plazo. También un marco organizativo que fomente las mejores prácticas y pueda ser evaluado. Y que dentro de ese marco haya libertad para que sean los docentes (que son los especialistas, no los políticos) los que experimenten e intercambien nuevas técnicas pedagógicas”. En el texto mencionan que con el apoyo a la iniciativa “creemos interpretar el pensamiento de nuestro candidato a la presidencia, Mario Bergara”.