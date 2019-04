Tocó Venir: la Udelar recibió a la generación 2019 con actividades en el Parque Rodó

La juventud conquistó el Parque Rodó durante la edición 2019 del Tocó Venir. La actividad que impulsaron la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo (IM), la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Nacional de la Juventud (Inju) recibió a cientos de jóvenes que llegaron hasta allí para informarse, intercambiar y disfrutar de los espectáculos.

“¿Dónde está la gente de Artigas? ¿Y la gente de Paysandú? ¡Que levante la mano la gente de Colonia!”, el presentador preguntaba y los gritos y las manos se alzaban en distintas partes del público. Este año la cantidad de inscriptos del interior del país aumentó en la Udelar, como lo viene haciendo en los últimos años, y el rector de la institución, Rodrigo Arim, lo ve como algo muy positivo. En diálogo con la diaria dijo que aún están depurando los datos, pero que “entre 15% y 20%” de los 25.000 inscriptos de este año no son de Montevideo.

Sobre quienes llegan del interior a estudiar a la capital, la diaria habló con Alisson Rodríguez y Diego Almirón, que viven en el hogar de Río Negro de la Red de Hogares Estudiantiles. Alisson es de la generación 2018 y estudia en la Escuela Nacional de Danza. Este año le tocó recibir a los nuevos estudiantes, explicarles cómo funciona el hogar y llevarlos a conocer “lo poco” que saben de Montevideo: “Tenemos muchas cosas en común, porque venimos de lejos, porque todos extrañamos, porque vinimos por un sueño: volver con el título para nuestra familia y ser un orgullo para ellos”. Por otro lado, Diego, que estudia en la Facultad de Odontología, llegó a Montevideo este año luego de salvar unas previas. Contó que si no recibía el apoyo del hogar tenía que conseguir “otro recurso” para poder venir. “Cuando llegué a la residencia, luego de ganar la beca, me encontré con más de 40 personas que ya conocía y con las que me llevo muy bien; todos los sábados hacemos comidas”, contó.

Los stands que se desplegaron a un lado y otro del “rincón del mate” –donde estudiantes tocaron la guitarra y bailaron– eran de los distintos servicios de la Udelar y de iniciativas relacionadas con la vida universitaria. Los docentes o alumnos involucrados en el programa Tutorías entre Pares de todas las facultades eran los encargados de llevar adelante los juegos o difundir la información de cada stand. Mathías Brasil, tutor y estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, comentó que se acercaban estudiantes de todos los servicios universitarios, principalmente por “curiosidad” y para jugar.

Otro de los stands que llamó la atención de los estudiantes fue el del Programa de Entornos Virtual de Aprendizajes (ProEva). Según explicó Manuel Podetti, docente del programa, allí les contaron a los estudiantes de todas las generaciones sobre los servicios “+EVA”, una serie de recursos multimedia que están tratando de instalar en todas las facultades.

Una de las particularidades de esta edición fue la transmisión en vivo de UniRadio, la radio universitaria. Camilo Salvetti, estudiante que realiza su práctica profesional en la radio, dijo a la diaria que la idea de hacer la transmisión allí era “involucrar a los estudiantes” en las cuestiones relativas a la Universidad, algo que, según opina, es una tradición de las universidades latinoamericanas.

Antes de dar paso a las bandas se subieron al escenario Arim, por la Udelar, Fabiana Goyeneche, de la Secretaría de Desarrollo Social de la IM, y Federico Barreto, del Inju. Tanto Goyeneche como Barreto destacaron el poder de la juventud dentro de la sociedad, haciendo uso de los espacios públicos y utilizando el privilegio de ser universitario para pensar y actuar de manera crítica.