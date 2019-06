Docentes y estudiantes del liceo 24 comienzan cuarto día de ocupación

“Tenemos dificultades en lo edilicio, a nivel de humedad, de filtraciones los días de tormenta que hacen que los salones se lluevan como si estuviéramos afuera. No se ha hecho mantenimiento del techo desde que se construyó el liceo en la década de 1980 y estamos viendo las consecuencias; incluso hay situaciones de agua en la sala de informática con los riesgos que genera la parte eléctrica”, describió Sebastián Gómez, docente de Historia del liceo 24, que vive hoy su cuarto día consecutivo de ocupación por parte de los profesores y los estudiantes, en reclamo por la falta de respuesta del Consejo de Educación Secundaria (CES) ante esos problemas edilicios.

Según comentó Gómez a la diaria, las lluvias de los últimos días subrayan un problema que ya había sido señalado por los distintos colectivos desde hace varios años: “Se vienen haciendo promesas ante nuestros reclamos; [representantes del CES] vinieron al liceo en 2017 y plantearon un proyecto de ampliación del liceo, donde se repararían las filtraciones y además se agregarían nuevos salones y baños, que también son insuficientes para la cantidad de estudiantes y trabajadores. Hicieron la promesa de que las obras comenzarían en 2018, pero no fue así: el año pasado volvieron a prometer que las obras empezaban este año, y tampoco las hemos visto”, comentó. Gómez dijo que el estado del edificio trae consigo consecuencias como la inseguridad, que en parte adjudican a que el liceo no está enrejado, por lo que queda totalmente abierto al barrio. También reclaman la presencia de un portero, que entienden que ayudará a la seguridad pero además aportará “valor pedagógico”, en tanto que es una figura que se familiariza con la comunidad estudiantil y puede detectar cuando alguien ajeno a la institución quiera ingresar. Además, puntualizó que la cantina del liceo tuvo que cerrar luego de varios intentos de robo, lo que implicó que algunos estudiantes no puedan acceder a la beca de alimentación: “Para esos estudiantes no hay respuesta, la cantina cierra y esa beca se pierde”.

Desde el jueves –cuando tomaron la medida– los docentes están en asamblea permanente, pero tienen la postura de continuar con la ocupación hasta que se genere un ámbito bipartito con el CES que atienda sus reclamos. “Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de planteo concreto de las autoridades del CES. Nada, más allá de algunas promesas que no podemos ver materializadas. No hemos tenido reunión con ellos, no ha habido comunicación formal, y nosotros reclamamos una reunión”, dijo el docente. Según supo la diaria, ya está adjudicada la empresa que iniciará las obras en la reparación del techo. En los últimos meses se hizo el llamado a precios y ahora está en curso la etapa final del proceso, por lo que se espera que próximamente comiencen las obras.