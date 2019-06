Estudiantes ocuparon Magisterio por pago de las prácticas

El Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) ocupó en la mañana de ayer el edificio de los Institutos Normales de Montevideo, después de prácticamente un mes de conflicto. El problema de las estudiantes es consecuencia de otro conflicto, generado por la falta de pago a algunas maestras adscriptoras (aquellas que reciben a estudiantes de magisterio para hacer las prácticas en sus grupos). A mediados de mayo, la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) resolvió como medida sindical que las maestras no reciban estudiantes hasta que no perciban el pago, y si bien la mayoría cobró y Ademu resolvió levantar la medida en términos generales, avaló la decisión de mantenerla que tomaron los núcleos sindicales de aquellas escuelas en las que las maestras no habían recibido el pago, por lo que algunas estudiantes siguen sin tener práctica. Según un relevamiento que hicieron las estudiantes, en tres escuelas (de un total de 41 en la capital) ninguna de las maestras adscriptoras cobró el sueldo por este cargo en abril y mayo, mientras que en otras siete escuelas la mitad cobró y la otra no, explicó Belén Blasco, integrante del CEM.

Desde hace dos semanas las estudiantes mantienen un paro en la práctica, pero resolvieron la ocupación porque el lunes 3, desde el Consejo de Formación en Educación y con información del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), se les informó que durante el correr de la semana pasada se iba a terminar de concretar los pagos, algo que, según las estudiantes y según la información de las maestras, no ocurrió. El CEM solicitó al CEIP una reunión y no levantará la ocupación hasta que se concrete ese encuentro.