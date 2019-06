Informe del Estado de la Educación se presentará en julio

El Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay, que elabora cada dos años el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), será publicado el 31 de julio de este año, según resolvió el instituto en setiembre de 2018. La comisión directiva del Ineed hizo esta aclaración ayer, a raíz de una nota publicada por El País en la que se planteaba que en una reunión entre los directivos del Ineed y los integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP), el presidente del organismo, Wilson Netto, pidió que se postergara la publicación bajo el argumento de que el informe “podía ser utilizado en contra de la educación y tergiversar”.

En el comunicado que emitió el Ineed ayer se aclara que la presentación del informe “tiene una periodicidad bienal establecida en la Ley General de Educación”, por lo que desde la creación del instituto se han presentado dos informes “y se apresta a presentar el tercero”. Además, la nota aclara que “la elaboración y presentación de estos informes requiere una planificación de mediano plazo que se define con anticipación en los planes operativos anuales del Instituto”.

Varios integrantes de la comisión directiva del Ineed explicaron que se reúnen aproximadamente cada dos meses con los integrantes del Codicen y también con los consejeros de los desconcentrados, encuentros en los que “se coordina el traspaso de datos que Ineed requiere de los equipos técnicos de la ANEP”, dijo Limber Santos, uno de los integrantes de la directiva. Según explicó otro de los integrantes de la directiva, Alejandro Maiche (que representa a la Universidad de la República), en la reunión con el Codicen, a fines de mayo, “planteamos los trabajos que vamos a presentar a lo largo de este año”, el Informe sobre el Estado de la Educación, que se presenta en julio, y el informe sobre la aplicación de Aristas en educación media, que se presentará antes del 30 de octubre. “Cuando se discutió en la directiva del Ineed, en setiembre del año pasado, se armó el calendario en base a los tiempos de producción del Ineed pero también del país; obviamente se discutió por las elecciones internas, las nacionales, la presentación de los resultados de las pruebas PISA... y ahí hicimos un calendario, que fue el que se expuso a Codicen en la reunión”, dijo Maiche.

Según Maiche, varios de los consejeros comentaron las fechas de presentación. “No recuerdo exactamente el comentario; se analizaba hasta qué punto era bueno publicar los informes en año electoral y si habíamos pensado otra posibilidad”, dijo, y explicó: “Presentar un informe en el período electoral tiene seguramente un riesgo de banalización de la discusión”, porque “la dinámica del proceso electoral empuja hacia los titulares simplistas”, y aseguró que esa preocupación “fue nuestra en primera instancia: cuando tuvimos que decidir la fecha estuvimos discutiendo mucho si era bueno el momento o no, por razones obvias”. De cualquier manera, como la ley establece que el informe se debe presentar “cada dos años, no hay manera de sacarlo del período electoral”, insistió, y opinó que “si alguien sintió que el comentario que hizo Wilson Netto era una presión, irá por quien lo sintió así. Yo no me sentí presionado”.

En la siguiente sesión de la comisión directiva del Ineed, la presidenta Alex Mazzei hizo un informe sobre la reunión con el Codicen, y según dijeron Maiche y Santos, no se manifestó preocupación por una eventual presión por parte del presidente del Codicen.

Anoche a última hora, el Codicen publicó un comunicado en el que “desmiente categóricamente” que en reuniones mantenidas con el Ineed, Netto u otro jerarca de la ANEP o de los consejos desconcentrados hayan presionado para postergar la publicación del informe bianual sobre el estado de la educación. Además, el comunicado sostiene que en las conversaciones entre autoridades de ambos organismos “en ningún momento se alegó que los datos pudieran tergiversar la realidad o ser utilizados en contra de la educación”.