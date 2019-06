La Red Temática de Género de la Udelar manifiesta “profunda preocupación y total repudio” frente a casos de acoso en la institución

A raíz de la denuncia pública de una ex docente de la Facultad de Ingeniería, Jana Rodríguez Hertz, matemática actualmente radicada en China, la Red Temática de Género de la Universidad de la República (Udelar) emitió el viernes una declaración en la que manifiesta “su profunda preocupación y total repudio frente a todas las situaciones de acoso moral y de acoso sexual en las relaciones laborales y en la relación docente-alumno que tengan lugar en nuestra casa de estudios”. Rodríguez Hertz contó, en un hilo en su cuenta de Twitter, un caso de acoso laboral que sufrieron su esposo, su hermano y ella misma durante 15 años en el Instituto de Matemática de la Fing.

Según su relato, el caso comenzó por el acoso del orientador de su tesis, a quien luego identificó como Jorge Lewowicz: “desde que empecé mi tesis, mi orientador me tenía ganas. Y todos sabemos lo que pasa cuando uno -una- le dice que no a un profesor poderoso. El señor era grado 5, fue nombrado Honoris Causa por la UdelaR, gran amigo de Maria Simon y Carolina Cosse, entre otros”. A partir de allí cuenta que por 15 años fueron acosados por todo el departamento de Matemática, ya que la mayoría de los docentes no los saludaban, les daban el doble de tarea sin justificación, accedían a sus correos electrónicos y los amenazaron con hacerles un sumario sin motivo, relató.

En una nota en Uypress, la decana de Fing (la actual y la de entonces) María Simon, afirmó que el caso “se trató de asuntos de carácter profesional; no hubo denuncias ni planteamientos sobre acoso en aquel momento. Se cuestionó la capacidad académica de un docente” y “la originalidad o la autoría de una publicación”, y a su entender ese debate “generó un ambiente difícil para el trato entre las personas”. Roberto Markarian, ex rector de la Udelar y docente grado 5 del Instituto de Matemática durante esos años, dijo a El Observador que el problema fue por “celos profesionales, pero de ninguna manera a un problema de acoso”, y cuestionó la acusación de la matemática: “¿Qué quiere decir 'tener ganas'? Tener ganas es una afirmación totalmente subjetiva, de uno y del otro, del que se siente que le tienen ganas y del que tiene ganas. Esa es toda la acusación que hay”. Agregó que el esposo de Rodríguez Hertz, Raúl Ures, fue director del Instituto de Matemática desde 2010 a 2014: “Mal se puede decir que se está persiguiendo a alguien cuando se lo nombra director del aparato donde se produce la persecución”.

La declaración de la Red Temática de Género menciona que estos últimos días el acoso moral y sexual en la Udelar “ha adquirido nuevamente visibilidad, a partir de la denuncia pública de una ex-docente de Facultad de Ingeniería, pero sin duda trasciende a este hecho particular”. En ese sentido, mencionan que el acoso en cualquiera de sus modalidades “es una manifestación de violencia”; que si bien puede afectar a varones y mujeres “la evidencia disponible a nivel nacional e internacional” muestra que las situaciones de acoso “se basan principalmente en relaciones desiguales de género, siendo las mujeres quienes más se ven afectadas” y asegura que para que la Udelar sea “un espacio seguro y libre de violencia, discriminación y acoso” todavía “resta un camino importante a recorrer, debido a que las denuncias de acoso no siempre encuentran una adecuada respuesta institucional para su efectiva prevención y atención”.

Desde la Red piden que se promueva la elaboración de protocolos de actuación en los servicios donde no existen, “que se hagan efectivos los protocolos existentes y que se facilite el trabajo de las comisiones creadas para tales fines”, lo que implica “destinar los recursos humanos y presupuestales necesarios para que cuenten con personal calificado, equipos técnicos e infraestructura para cumplir con sus cometidos”.

En la nota, que se discutirá en la sesión del Consejo Directivo Central de la Udelar de esta noche, la Red pide que se dote de un “presupuesto anual consolidado” a la Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación, que actualmente funciona de manera honoraria cada quince días, y asegura que es “urgente que la Udelar tome todas las medidas para prevenir, detectar, intervenir y reparar tempranamente en las situaciones de acoso y toda otra forma de discriminación”.