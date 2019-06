Udelar buscará generar un protocolo de tratamiento sobre denuncias de acoso pasadas

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) trató en la sesión de ayer la declaración de la Red Temática de Género sobre la denuncia pública de acoso que hizo Jana Rodríguez Hertz, una ex docente de la Facultad de Ingeniería (Fing), matemática actualmente radicada en China. Luego de casi una hora de intercambio, el mayor órgano de resolución de la universidad decidió “remitir al grupo técnico de acoso, que ha sido recientemente fortalecido, que haga una propuesta de tratamiento sobre denuncias pasadas y a la misma vez comenzar a trabajar en la agenda que el propio CDC trazó a fines de marzo para redefinir el protocolo [de acción en estas situaciones] y comenzar a tener otros instrumentos que nos permitan abordar la temática hacia el futuro”, resumió el rector de la Udelar, Rodrigo Arim.

Rodríguez Hertz contó, en un hilo en su cuenta de Twitter, un caso de acoso laboral que sufrieron su esposo, su hermano y ella misma durante 15 años en el Instituto de Matemática de la Fing, que incluyó acoso sexual por parte de su tutor de tesis, Jorge Lewowicz, y el aislamiento por parte de la mayoría de los docentes del instituto: no los saludaban, les daban el doble de tarea sin justificación, accedían a sus correos electrónicos y los amenazaron con hacerles un sumario sin motivo, relató.

Sobre este tema el rector detalló que “la universidad no puede estar ajena a la discusión que se está dando en la sociedad” y aclaró que no se puede ignorar la repercusión que tienen estas denuncias sólo por el medio en el que se hacen. “Tenemos que hacernos cargos de estos procesos, encauzarlos por mecanismos institucionales, de tal manera de llevarlos sin prejuicios a ciertas conclusiones; hay que ser cuidadosos de no generar prejuicios y ser respetuosos con quien denuncia, ambos elementos no han estado presentes en el episodio reciente”, agregó.

La decana de la Fing, María Simon, destacó lo que se conversó en el consejo de su facultad: “Quedó claro que en este momento, y sobre el pasado, no podemos afirmar que hubo acoso ni tampoco que no lo hubo, aunque no haya sido enunciado en su momento”. Resaltó que la facultad está sensibilizada con el tema desde principios de los 2000 y que desde 2013 hay una comisión que trabaja en estos casos con un protocolo establecido. Al mismo tiempo, la consejera estudiantil Sofía Senatore, alumna de la Fing, dio a conocer que en una encuesta informal reciente que se hizo a 100 personas “la mayoría aseguró haber vivido alguna situación de acoso” en esa casa de estudio.

Otros consejeros también dedicaron unos minutos a reflexionar sobre esta situación. El representante de Bellas Artes, Fernando Miranda, comentó que repudia el acoso, que le “incomoda la denuncia en su contenido” pero también lo hace la “forma” en que se denunció. En esta línea se expresó el decano de la Facultad de Agronomía, Ariel Castro, quien afirmó que debatir el caso en el CDC requiere más evidencia: “Seamos conscientes, estamos fallando y estamos condenando, y a mí me faltan pruebas”.