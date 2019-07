Comisión de DT de Udelar muestra preocupación por incremento de publicaciones académicas “en medios de dudosa legitimidad”

Mediante una nota dirigida a la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar), la comisión que evalúa las postulaciones y renovaciones del régimen de dedicación total (DT) de los docentes de la institución planteó su preocupación ante el “notorio incremento de casos” en que los currículums muestran que “publican los resultados de sus trabajos de investigación en medios de dudosa legitimidad académica”. La Comisión Central de DT explica en la carta que en las evaluaciones de ingreso y renovación del régimen que permite a los docentes tener una dedicación a tiempo completo en la Udelar, y una compensación salarial por ello, “se han detectado publicaciones en revistas científicas llamadas ilegítimas y también en las llamadas predatorias”.

En la nota se define a las revistas científicas ilegítimas como “aquellas que simulan y se presentan como una revista científica legítima”, pero su “afán de lucro” no va acompañado de un “interés real por constituirse en un foro de difusión de la ciencia”. En ese sentido, se agrega que estas publicaciones “muchas veces carecen de un procedimiento validado de revisión por pares” y que “estas revistas no están indexadas en los repositorios/buscadores más respetados”. En suma, se sostiene que “en los peores casos no invierten en servidores, por lo que no permanecen mucho tiempo en internet”.

Por su parte, se indica que las revistas científicas “predatorias” son las que “abordan a potenciales autores de artículos de manera indiscriminada, típicamente mediante correos electrónicos automáticos que bien podrían catalogarse de spam, o mediante otras prácticas que pueden resultar a veces intimidatorias”. Si bien se aclara que “una revista predatoria no es sinónimo de ilegítima”, la carta señala que, “en general, las revistas ilegítimas tienen comportamientos predatorios”. Como una buena forma de que los docentes de la Udelar verifiquen la rigurosidad de las publicaciones, la comisión sugiere el chequeo en el sitio web www.doaj.org, desde el que se accede a un listado actualizado de publicaciones científicas y académicas de acceso libre que “reúnen condiciones suficientes para considerarse legítimas” y “con ciertos estándares de calidad”. También mencionan una “Beall's list”, que se puede consultar online, donde se encuentra un listado de publicaciones y editoriales predatorias. A diferencia de esta última, se menciona que el proceso de curaduría de la base de datos de DOAJ “se hace en comunidad y no depende del criterio de una sola persona”.

La comisión, integrada entre otros por el historiador Gerardo Caetano y el ex decano de la Facultad de Ingeniería Héctor Cancela, advierte que “estará atenta a estas publicaciones, que no serán validadas como comunicación de trabajos científicos”. Por lo tanto, solicita a todos los docentes de la Udelar “tomarse un tiempo para comprobar la legitimidad del medio elegido para comunicar sus trabajos”. “La investigación científica de calidad se comunica para promover un foro de difusión de la ciencia. Para ello, el procedimiento que se sigue es a través de la validación de sus contenidos mediante la revisión por pares. Su forma de acceso debe ser transparente”, señala la carta de la comisión.