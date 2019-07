Mides advirtió que fue adulterada una encuesta educativa y evalúa hacer denuncia penal

Junio y julio fueron los meses elegidos por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar adelante la Encuesta de Convivencia y Discriminación en Educación Media en cerca de 100 centros educativos del país. El estudio, que llegó a las manos de 9.000 estudiantes, pretende analizar la convivencia en ese sector de la enseñanza, con un énfasis especial en las situaciones de discriminación que atraviesan en ese contexto. La encuesta es anónima y voluntaria.

Las variables que aparecen incluyen clase socioeconómica, ascendencia étnico-racial, discapacidad e identidad de género, según pudo comprobar la diaria tras acceder al documento. Sin embargo, en las últimas horas, empezaron a circular por WhatsApp imágenes adulteradas y textos con informaciones falsas que se centran específicamente en las cuestiones de género y orientación sexual.

El director de Promoción Sociocultural del Mides, Federico Graña, convocó este miércoles a una conferencia de prensa para advertir sobre ese material engañoso y puntualizar cuáles son las falsedades que presenta. La primera información adulterada está en el título, que precisa que la encuesta está dirigida a “alumnos de 12 y 13 años”. A continuación, se da a entender que toda la encuesta consta de cuatro preguntas, las mismas que en el documento original ocupan sólo una de las 13 páginas que tiene en total. Las preguntas son: “¿Cómo describes tu identidad de género?”, “¿Con cuál de las siguientes opciones sexuales te identificás?”, “¿Por quién te sentís atraído sexualmente?” y “¿Le contaste a alguien sobre tu identidad de género?”. Las opciones para las primeras preguntas son “mujer”, “mujer trans”, “varón”, “varón trans”, “Otro. ¿Cuál?”, “No estoy seguro” y “Prefiero no responder”.

La imagen divulgada en redes está acompañada de un texto que asegura que se trata de una encuesta del Mides que se realizó “sin previo aviso a los padres”. También se preguntan otras cosas como “¿Te sentís hombre, caballo, alienígena, hormiga, no sabés o preferís no responder?”. Graña insistió en que “decir que se le pregunta a los adolescentes si tienen sexo con animales o si se autoperciben como caballos” no es más que una “andanada de mentiras” que “lo único que va a generar es más daño y odio, y el odio genera más violencia”, que es precisamente lo opuesto a lo que busca la encuesta.

La información que circula también afirma que las encuestas se realizaron con funcionarios del Mides en el interior de las aulas. Graña también lo desmintió: “Hemos acompañado alguna encuesta, pero lo que hicimos fue contratar empresas para que lleven adelante este estudio, para que sea de mayor calidad pero también para que haya la mayor separación posible con el objeto de estudio”.

Consultado sobre quiénes podrían estar detrás de la difusión de estas informaciones falsas, Graña dijo que “hay indicios” de que se inició en grupos de padres de algunos colegios privados, si bien por el momento no puede acusar a nadie porque no hay pruebas. La tarea es difícil ya que “WhatsApp es la red social donde los orígenes son menos detectables”, agregó. “Si yo vuelvo a decir que esto es parte de un proceso de campaña, cuando estamos en una situación de pre referéndum de una ley [la Ley Integral para Personas Trans], o si digo que es parte de ciertas organizaciones de padres que tienen fines religiosos, estoy acusando sin pruebas”, explicó. “Creo que acá pasan dos cosas: una es la preocupación de ciertos padres frente a una encuesta que claramente generó un clima y por otro lado hay otros actores que están transformando el discurso”, dijo. El director adelantó que la cartera ya analiza junto al Ministerio del Interior la posibilidad de hacer una denuncia penal cuando empiecen a aparecer los responsables.