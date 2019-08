ADUR: contenidos de la reforma son “inconvenientes y regresivos”

La Universidad de la República está discutiendo un posicionamiento respecto de la reforma constitucional propuesta por el senador Jorge Larrañaga conocida como “Vivir sin miedo”. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) ya se manifestó en contra e integra el movimiento No a la Reforma, y ayer se pronunció la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), que declaró “inconvenientes y regresivos los contenidos de la reforma”. Argumentan que la reforma “restringe libertades y garantías”, en particular por habilitar los allanamientos nocturnos, y que el aumento de las penas es “una medida simbólica que no asegura ninguna mejora en la convivencia o la seguridad públicas. Por el contrario, sería conveniente privilegiar la discusión sobre el uso de la cárcel, la atención de necesidades y el acceso a derechos en la privación de libertad y las políticas de reinserción post penitenciarias, y la reforma elude esa discusión”.

Por otra parte, sobre la eliminación de medidas sustitutivas de la privación de libertad para determinados delitos, la declaración menciona que ya se ha contemplado en la legislación y no hay “evidencia acerca de los resultados”, por lo que “no es una decisión responsable” establecer esos lineamientos en la Constitución.

Además de la FEUU y ADUR, se pronunciaron los consejos de las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación y la de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en ambos casos en contra de la reforma.