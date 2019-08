Fenapes reclama 6% del PIB para la enseñanza y 1% para ciencia e investigación

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) lanzó en los últimos días una recolección de firmas mediante Change.org, con el objetivo de que los candidatos a presidente se comprometan a otorgar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República, y 1% para ciencia e investigación. Los docentes aseguran que en la campaña electoral “asistimos a una especie de feria de propuestas y soluciones que surgen desde los partidos políticos y de los más diversos ámbitos”. Sin embargo, “hasta el momento ninguno de los candidatos se ha expresado sobre una cuestión fundamental para poder avanzar en el modelo educativo: qué recursos piensan invertir en esta tarea; cuánto pesa en el PIB su prioridad educativa”.

Marcel Slamovitz, presidente de Fenapes, explicó a la diaria que la recolección de firmas es parte del plan de acción de la federación “para reclamar a los presidenciables que se expidan sobre cuál va a ser el futuro presupuesto”. “El presupuesto no es lo único para mejorar la educación pública que tanto queremos, pero sin presupuesto es imposible: si no hay aumento presupuestal no hay ninguna transformación educativa”, aseguró el dirigente. Slamovitz opinó: “Los gobiernos blancos y colorados dejaron la educación por el piso, y el Frente Amplio se había comprometido al 6+1 y tampoco cumplió”. En la convocatoria Fenapes asegura que 6% para educación es una cifra que “representa, más que el objetivo, la base de recursos invertidos” en los países con “más avances en la materia”, y proponen establecer un compromiso por el cual, más allá de quién gobierne, se llegue al 6+1.

El aumento presupuestal se debería destinar, consideran, a la creación de 200 nuevos liceos públicos, que se sumarían a los 300 liceos que existen actualmente. Slamovitz aseguró que a partir de cuarto año “los liceos están superpoblados”, producto de que la población de la educación pública “está aumentando” fundamentalmente en bachillerato, y que son necesarios nuevos liceos “de primer mundo, bien equipados, con gimnasios y buenos laboratorios”.

También enfatizó en que “hay un problema social evidente, que nos escapa a nosotros aunque muchas veces se nos culpa”, y que es necesario “más asignaturismo: a los pobres hay que enseñarles más contenidos, no menos, como están planteando algunas propuestas”, en referencia a las experiencias de aprendizaje basado en proyectos o los enfoques que priorizan enseñar en competencias. “Hoy los que vienen con recetas aparentemente nuevas hicieron esta tentativa de destrucción de la educación pública en los 90, y eso provocó los problemas de aprendizaje que tenemos hoy. El ejemplo más claro es el de Robert Silva”, afirmó el presidente de Fenapes, sobre el candidato a vicepresidente del Partido Colorado y ex integrante del Codicen.

Por otra parte, aseguró que es necesario que los docentes puedan cursar posgrados públicos para continuar con su carrera profesional, y que se necesitan becas para que los estudiantes “puedan terminar el liceo”.

Hasta ayer, la carta había superado las 500 firmas. Fenapes pedirá entrevistas con todos los candidatos presidenciales para intercambiar sobre sus propuestas y “plantearles las nuestras”, añadió Slamovitz.