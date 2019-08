Uruguay busca profundizar en la “educación abierta” para mejorar el acceso a los materiales de estudio

Se puso en marcha el grupo de trabajo sobre Educación Abierta en la Educación Pública y en su primera reunión creó los Lineamientos para una política de educación abierta. El grupo de trabajo está compuesto por representantes técnicos de la Universidad de la República, Antel y el Consejo de Formación en Educación. En los lineamientos, los especialistas aclaran que “para lograr el objetivo de una educación realmente inclusiva es necesario proporcionar acceso a recursos educativos de alta calidad” que permitan explotar todo lo que el entorno digital tiene para ofrecer. Según el grupo, los recursos educativos abiertos logran ese objetivo al proporcionar materiales educativos digitales gratuitos y bajo licencias abiertas, que permiten preservar la autoría mientras se comparten en internet.

El grupo trabaja en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP), que coordina Rosita Angelo, directora de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En diálogo con la diaria, la jerarca comentó que la elaboración de los lineamientos son “algunas ideas orientadores” y que “el grupo busca ahora definiciones entre los actores del sistema público, para llegar a algunos acuerdos sobre qué supone hablar de educación abierta y recursos educativos abiertos”.

“En un contexto de enorme avance respecto de las propuestas de trabajo en línea que se desarrollan hay una enorme producción de contenidos por parte del sistema educativo, que están en diversos lugares en distintos formatos. El grupo va a producir una serie de documentos que van a ser llevados a la comisión coordinadora del SNEP como insumos para establecer acuerdos y líneas de trabajo en esta materia”, explicó Angelo.

En cuanto al acceso a los materiales de estudio y a la situación de la educación abierta en el país, el grupo destaca que la educación pública invierte en “la producción de numerosos recursos educativos”, pero que “generalmente no pueden ser utilizados de forma eficaz por quienes los pagaron”. Declaran que “estos recursos valiosos financiados con fondos públicos deben estar abiertamente disponibles para que los estudiantes, maestros, empresas, trabajadores y el público los usen de formas nuevas e innovadoras”. Según su relevamiento, en la educación primaria y secundaria “se ha intentado mejorar el acceso mediante la compra de derechos de lectura de libros digitales”, pero señalan que las restricciones de uso no permiten que los actores se apropien de los recursos por lo que, “en los hechos, los usuarios continúan accediendo a los materiales por otros medios, no siempre legales”.

En el sector terciario las investigaciones hechas hasta el momento resaltan que los costos de los libros de texto son asumidos directamente por los estudiantes y representan una gran parte de sus gastos generales. De una muestra de 771 estudiantes universitarios se obtuvieron varios datos que presentan el panorama general: más de 40% de los estudiantes declaran que no pueden acceder a textos obligatorios; 20% declara que “no compra libros”; 57% afirma que la compra de libros de textos universitarios le insume una parte significativa de su presupuesto; 66% dice que utiliza “fotocopias en papel de capítulos sueltos de libros de texto”; mientras que 43% afirma que utilizaron “libros digitales bajados de la web, sin las licencias correspondientes”.

En los lineamientos, el grupo también sugiere algunos pilotos que podrían implementarse. En primer lugar, proponen un “programa nacional de libros de texto abiertos”; de esta forma, podrían concentrarse y unificarse “los actuales esfuerzos económicos en la apertura de llamados de creación de libros de texto abiertos, comenzando con los niveles de educación inicial, primaria y media y coordinando una segunda fase en el ámbito universitario y de formación docente”.

Por otra parte, sugieren crear un “programa de alfabetización en derechos de autor y educación abierta” que apunte a “las autoridades, docentes y bibliotecas de todo el SNEP” para “educar en buenas prácticas de uso del material con todos los derechos reservados, así como creación de reuso, adaptación y aprovechamiento del potencial de los Recursos Educativos Abiertos”. Finalmente, planean un “programa de apoyo a comunidades de Educación Abierta” que consolide a las ya existentes y recoja las buenas prácticas para la creación de material didáctico.