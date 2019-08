Wilson Netto y María Julia Muñoz cargaron responsabilidad de bajo egreso en educación media en políticas de los 40 años anteriores a 2005

En el lanzamiento de la Expo Educa 2019, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, defendió la gestión educativa de los últimos años y para el análisis llamó a mirar el proceso y no sólo “fotografías”. “A veces estamos hablando de titulares, a ver quién grita más fuerte, y parece que vivimos en un mundo de rosa donde todos los [demás] problemas están solucionados y lo único que está caminando mal es la mala voluntad de algunos para que las cosas sean un poquito mejor”, lamentó. Netto señaló que, en cuanto a la finalización de la educación media, se pasó de 32% en 2005 a 43% el año pasado, después de 40 años de estancamiento de ese indicador. Si bien entendió que “todavía queda mucho por trabajar y para identificar dónde están las dificultades que subsisten para que no se pueda culminar el ciclo educativo”, valoró que desde 2005 hasta la fecha la tasa de egreso se triplicó porcentualmente entre los estudiantes que pertenecen al quintil de menores ingresos. Según dijo, en los últimos cinco años hay 1.000 egresados más en la educación media pertenecientes a los quintiles 1 y 2, “que seguramente están llenando los formularios de ingreso a la formación universitaria”.

El jerarca señaló que existía una “dificultad en la orientación educativa con familias y estudiantes que provenían de familias que sabían que algo iban a estudiar”, lo que “ahora se complejiza” porque se está “asesorando, apoyando y acompañando a un conjunto enorme de jóvenes de familias que no nacieron en un ámbito con esa expectativa”. El presidente del Codicen también se refirió a los adolescentes que nacieron en el entorno de 2002, que hoy tienen entre 15 y 19 años. “El problema es que más de la mitad de ellos está en una situación donde la familia se fragmentaba. La expectativa era la sobrevivencia, no la planificación y el acompañamiento para llegar a los niveles terciarios de educación. Hay que estar trabajando permanentemente en el marco de políticas para revertirlo”. Al respecto, el jerarca dijo que, mientras que la pobreza infantil superaba el 50% en 2002, en la actualidad los jóvenes de 17 años, que nacieron en ese momento de crisis social y económica, están presentes en 80% en la educación formal. Según el jerarca, eso “quiere decir que las políticas aplicadas y las estrategias desarrolladas no han tenido un carácter regresivo” y que “opinar algo diferente es ser necio”, en referencia a quienes sostienen que el sistema educativo reproduce desigualdades. “El país avanzó mucho en términos legales, pero eso no quiere decir que lo haya hecho en términos culturales. En 2005 nos comprometimos a muchas cosas porque no tolerábamos la desigualdad, pero ahora parece que tenemos algunos sectores que lo que no toleran es la igualdad, los pone nerviosos”, dijo.

En la misma línea, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, recordó que la obligatoriedad de la educación media fue establecida en la Ley de Educación en 2008. Además, se refirió a las propuestas en materia de educación que surgieron en la actual campaña electoral por parte de partidos de oposición para crear nuevos liceos: “Nos preguntamos por qué durante 40 años no se construyó ningún nuevo liceo para que hoy, en pleno siglo XXI, nos estuviéramos preocupando por dar a todos la oportunidad de una educación terciaria. Como no se construyeron y no se incluyó a los jóvenes en la educación media, hoy estamos todos los días trabajando intensamente para que la terminen”, fundamentó. En síntesis, planteó que no se logra un egreso suficiente de la educación media “porque no existió la preocupación de la obligatoriedad [de ese tramo] durante 40 años en este país”.

La ministra señaló que la ANEP está implementando políticas para que los estudiantes terminen el primer ciclo de la educación media, que va de primero a tercero, y que después continúen la cursada hasta la culminación del segundo ciclo. Muñoz consideró que la culminación de ese tramo es algo “importantísimo para el país”, y cuando los números se acerquen a la universalidad “vamos a empezar a discutir qué carreras nuevas va a impulsar la Universidad Tecnológica, qué carreras se van a cruzar junto con la Universidad de la República, o cómo se puede pasar de una universidad a otra para complementar estudios o innovar en las propuestas educativas”.

Seguí leyendo sobre el tema: La Expo Educa presentará oferta educativa para jóvenes en diez departamentos