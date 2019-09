430 maestros fueron becados por Primaria para cursar estudios de posgrado universitarios

El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) apostó fuerte a la formación universitaria de los maestros uruguayos. Becó a 200 docentes para que participen de la especialización en Enseñanza de la Matemática para nivel Inicial y Primaria que se dictará en acuerdo con el Consejo de Formación en Educación (CFE) y la Universidad Claeh. Además, otros 230 maestros cursaran la especialización en Escritura y Alfabetización Inicial, que forma parte del Programa de Posgrado en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que está catalogada como de primer nivel en ese país. Esta carrera tiene todas las instancias presenciales en Montevideo durante las vacaciones de los escolares y luego del curso pueden hacer un seminario de elaboración de tesis y obtener un título de maestría.

Sobre la elección de estas dos áreas para incentivar la formación, Pablo Caggiani, consejero del CEIP, señaló a la diaria que “Primaria definió que un objetivo, dentro la política de las líneas educativas del quinquenio, es que la escuela sea integral” en conjunto con una política que permita “reducir la desigualdad del aprendizaje en dos áreas donde es muy importante: lengua y matemática”.

El CEIP becó a los maestros bajo ciertas condiciones: debían tener entre cinco y 20 años de trabajo, comprometerse a trabajar cinco años en la órbita de educación inicial y primaria luego de egresar, y difundir lo que se aprenda en la especialización. Aquellos que no lo terminen deberán reintegrar el importe de la beca.

“Este tipo de formación no existe en el país; la Universidad de la República no ofrece una especialización o una maestría en educación inicial, tampoco [existe] en la órbita privada, por lo tanto, acceder a una formación de ese tipo con la cursada en Montevideo es una oportunidad muy importante”, dijo a la diaria Caggiani,. El docente resaltó que esta preocupación por la formación viene desde hace tiempo y remarcó a modo de ejemplo que “el programa de [Jorge] Larrañaga en la elección anterior planteaba que 200 maestros debían titularse con maestría, acá hay 400 que están haciendo la especialización”.

El consejero señaló que “Uruguay no tiene una estructura universitaria para la formación en educación, dado que el Parlamento no aprobó la Universidad de la Educación” y “el CFE no puede otorgar títulos de especialización en posgrados y maestrías porque no tiene las competencias legales para hacerlo”. En ese escenario, la posibilidad de los docentes de acceder a los posgrados “depende de que puedan pagar una maestría o una especialización”.