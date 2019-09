Comisión vecinal de Malvín Norte logró el techado de una cancha para que funcione como gimnasio

La idea no era nueva, pero tomó más fuerza el año pasado, cuando un acuerdo entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) otorgó el financiamiento al techado de una cancha de básquetbol, de forma que funcionara como gimnasio para toda la comunidad educativa de Malvín Norte. Cuando todo parecía concretarse como un primer paso para contar con un gimnasio cerrado en el barrio, surgió un imprevisto: el terreno en el que está la cancha, que es usado por la escuela 317, no pertenece a la ANEP, que lo usufructúa gracias a un comodato de la Agencia Nacional de Viviendas (ANV) que está vencido desde hace varios años. Por lo tanto, para que la obra pudiera concretarse se necesitaba la autorización de la ANV, que pretendía obtener un beneficio a cambio, ya sea dinero u otros terrenos a intercambiar con la ANEP. Como no fue posible que ambos organismos llegaran a un acuerdo, todo indicaba que el techado no sería posible. De hecho, las autoridades de la educación ya habían empezado a pensar en un plan alternativo, que no convencía a los vecinos de la Mesa de Convivencia de Malvín Norte, impulsores de la iniciativa.

Según contó a la diaria Raquel Giani, integrante de la Mesa, los vecinos siguieron golpeando puertas. Consiguieron reunirse con la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y enviaron cartas a los titulares de los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de Economía y Finanzas (MEF). Giani destacó la respuesta que obtuvieron del subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, quien se reunió en más de una oportunidad con jerarcas de la ANV. Finalmente, se logró que la agencia autorizara el techado de la cancha, una decisión que fue recibida con mucha alegría en el barrio. Ahora la Mesa de Convivencia de Malvín Norte está gestionando la personería jurídica para poder cobrar el dinero, que proviene 70% del MTOP y 30% de la ANEP, ya que esa modalidad requiere que haya una organización de la sociedad civil que se haga cargo de la obra. Según contó Giani, próximamente se redactará un reglamento de uso del gimnasio, que será gestionado por la comunidad educativa del barrio, que “funciona muy bien”, valoró.

Además, a raíz de las gestiones por el techado de la cancha, se logró la instalación de un grupo de trabajo que evalúe vías para que el predio de la escuela 317 quede formalmente bajo dominio de la ANEP.