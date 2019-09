Enrico Irrazábal es el nuevo decano de la Facultad de Psicología de la Udelar

El miércoles 11, la Asamblea del Claustro de la Facultad de Psicología (Fpsico) de la Universidad de la República (Udelar) se reunió por tercera vez para elegir un nuevo decano y Enrico Irrazábal resultó ganador; logró reunir el respaldo de 18 integrantes del organismo, contra los 17 que apoyaron a María José Bagnato, quien hasta entonces era decana del servicio. En esta tercera instancia bastaba una mayoría absoluta del Claustro (18 votos) para que uno de los candidatos fuera elegido; en la primera convocatoria hacía falta una mayoría especial de dos tercios, es decir, 24 votos, y en la segunda ninguno llegó al mínimo necesario para obtener la mayoría absoluta. Luego de la votación, el flamante decano hizo referencia al proceso de elecciones y sobre su victoria aseguró: “Esto no fue gratis, costó más de un mes pero pareció mucho más; pasaron muchas cosas, todo está guardado en la memoria, pero todos aprendemos”.

Irrazábal llega al cargo con el apoyo de 15 claustristas del orden docente que votaron mandatados por la Asamblea de Docentes de Psicología, que lo respaldó con 144 votos contra 108 que apostaron a la candidatura de Bagnato. De todas formas, una minoría de los claustristas de ese orden fundamentaron su votación y aseguraron que lo hicieron mandatados pero no por convicción. Los otros tres votos que le dieron la elección a Irrazábal fueron del orden estudiantil, que votó dividido: los representantes del Centro de Estudiantes de Psicología (Ceup) lo acompañaron y aseguran que respetan la decisión de su plebiscito estudiantil, mientras que los siete delegados de la Agrupación 1958 (Agrupa 58) respaldaron a Bagnato, también alegando que votan en línea con el resultado del plebiscito estudiantil de su agrupación. Los diez claustristas del orden de egresados votaron en bloque a la ex decana, también mandatados por asamblea.

Irrazábal es licenciado y magíster en Psicología Social, y recientemente obtuvo su título de posgrado con una tesis que versó sobre “La producción de subjetividad de la segunda generación afectada por el terrorismo de Estado, al concluir la década del 1990”. Tuvo cargos de representación en los ámbitos de cogobierno tanto en su etapa de estudiante como de docente. Comenzó su actividad como profesor en 1992 y actualmente es grado 5 del Instituto de Psicología de la Facultad, lugar que supo dirigir años atrás.

Según resaltaron los claustristas en la votación, el camino electoral no estuvo exento de discusiones y desacuerdos. Sobre esto, Irrazábal comentó: “En este período tuvimos muchas diferencias y tenemos que aprender a trabajar con eso; [las diferencias] no sólo existen, sino que son claves y son deseables”. Agregó que para el futuro de la facultad, que dirigirá hasta 2023, es importante “unir y zurcir como podamos. Lo único que puedo asegurar es que mi formación y mi historia no me van a permitir hacer otra cosa que intentar componer”.