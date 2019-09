Funcionarios denuncian persecución sindical y manejo irregular de fondos en la UTU de Santa Catalina

El núcleo sindical de la escuela técnica denunció “hostigamiento, acoso y persecución sindical”, según expuso en un comunicado. Los trabajadores comentaron a la diaria que la situación se desarrolla desde 2018 y ha alcanzado “puntos críticos”. El asunto se planteó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), donde se resolvió que el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP-UTU) debía hacer una investigación y tomar medidas preventivas para evitar “que la situación denunciada genere prejuicios en el ámbito de trabajo”. En el comunicado los trabajadores señalaron que el CETP nunca comunicó qué medidas adoptaría y que posteriormente la directora de la institución reaccionó frente a los denunciantes bajándoles 20 puntos en la evaluación docente, lo que repercute directamente en su desarrollo profesional.

Ayer se reunió una mesa de negociación en la que participaron la inspectora regional, la directora del programa de Gestión Educativa, la directora de la UTU y los delegados del núcleo sindical. Carlos Fernández, docente de la institución, señaló que en la reunión “se trató el tema de la persecución laboral, más que nada de los trabajadores que estamos sindicalizados”, y también “se habló de la falta de transparencia” con respecto “a la gestión de los dineros públicos, es decir, comisión de fomento y actividades benéficas”, ya que existe “el registro de cuando entran”, pero lo que se hace después con los fondos “no se sabe”.

El sindicalista planteó que en la reunión “se llegó a un preacuerdo, pero luego nos llegó un audio de la directora incitando a estudiantes a ir al consejo a manifestarse a favor de ella, y hablando mal de los docentes”. Por esa razón los acuerdos alcanzados en la negociación no prosperaron y los docentes decidieron mantener la medida de ocupación hasta que les llegue una propuesta formal desde el CETP para resolver la situación.

Por su parte, el consejero docente Freddy Amaro indicó que da “por cumplidos los compromisos del consejo”, aunque reconoció que “es posible que no se hayan comunicado” a los funcionarios. De todas formas, comentó que el secretariado de la Asociación de Funcionarios de UTU “no planteó nada” en la reunión bipartita quincenal que tienen: “Encuentro raro que haya un incumplimiento que no se mencione, porque esto lo plantea un núcleo de base, pero en la bipartita a la que yo concurro no llegó nada”.

Amaro dijo que el Consejo ayer conversó sobre las denuncias relativas a la bajada de puntaje y a las irregularidades en el manejo de fondos. “Hay que ver si lo que dicen es así. Es necesario hacer una investigación; nosotros, cuando hay denuncias, hacemos que en primer lugar intervengan las inspecciones”, declaró el consejero, quien dijo no estar en conocimiento del audio de la directora dirigido a los estudiantes de la institución. Amaro indicó que hoy sesionará la bipartita de forma ordinaria y que en esa instancia se planteará el tema.