Udelar se pronunció en contra de la reforma Vivir sin Miedo y cuestionó las críticas de Jorge Larrañaga

El voto estaba cantado; desde hace días se sabía que el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) iba a pronunciarse en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que impulsa Jorge Larrañaga. A poco más de 30 días de las elecciones, el mayor órgano deliberativo de la Udelar resolvió “manifestar su rechazo al proyecto”, ya que “su aprobación implicaría graves consecuencias para la seguridad pública y los derechos humanos”, además de “redoblar los esfuerzos en la promoción del debate público”.

A pesar de que ya se sabía el resultado, hubo debate. Por un lado, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay respaldó la declaración y el posicionamiento del CDC, al igual que la sala de egresados, los docentes, decanos y el propio rector, Rodrigo Arim, mientras que la consejera del orden de egresados, Margarita Reyes (identificada con el Partido Nacional), argumentó en contra.

En su intervención, Reyes remarcó: “Me parece bien la discusión científica de este tema, pero no la toma de posición del CDC. ¿Como somos universitarios somos los elegidos para decidir si esto está bien o está mal?”. Además, señaló que en esta discusión particular la Udelar está tomando una “posición política”: Acá es clarísimo que hay un sector de un partido que promueve esto, partido al que pertenezco. Aunque no sé qué voy a votar, sé que aquí no se puede estar votando”.

Varios consejeros respaldaron el derecho de posicionarse que tiene el CDC, amparado en el artículo 2º de la Ley Orgánica, que señala que entre los fines de la institución se incluyen “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública”.

Durante el intercambio también surgieron posturas de preocupación por las palabras de Larrañaga, que dijo que la Udelar está “manipulada” por el Frente Amplio. Sobre esto Arim resaltó que esas opiniones “tienen un sesgo que tenemos que explicitar: este CDC se expresó recientemente en contra de medidas tomadas por el Poder Ejecutivo, pero quienes comentan de la impertinencia de que la Udelar se exprese en contra de la reforma no hicieron un comentario análogo a otras posiciones”.