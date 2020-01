Ineed aprobó el informe Aristas, luego de polémica por retraso en su publicación

El cronograma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) para 2019 indicaba que el informe Aristas en educación media se publicaría en octubre, pero no fue así. Las discusiones en la Comisión Directiva sobre la redacción del informe lo demoraron, a lo que se sumó la renuncia del representante de las instituciones privadas, Pablo Cayota, y, luego, la de la directora ejecutiva del instituto, Giselle Tur Porres. A principios de enero se publicó la base de datos del informe y finalmente, este lunes, la Comisión Directiva aprobó en general el texto, que aún no tiene fecha de publicación, pero se calcula que será en varias semanas. “Aún quedan por revisar dos capítulos con el equipo técnico, pero el informe ya se aprobó en su generalidad”, comentó a la diaria Alejandro Maiche, representante de la Universidad de la República (Udelar) en la comisión.

En la próxima sesión Maiche propondrá discutir la conveniencia de publicar una versión digital del texto, apenas esté corregido, y así adelantarse a la publicación en papel, teniendo en cuenta los retrasos con respecto al cronograma original y que lo virtual permitiría, además, el acceso directo a los enlaces de otras publicaciones del Ineed.

El anteproyecto de ley y su polémica

El capítulo destinado a la educación del anteproyecto de ley de urgente consideración incluye cambios en el Ineed. Actualmente la comisión directiva está integrada por dos representantes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), uno de la Udelar y uno de las asociaciones de la educación privada. Uno de los representantes del MEC, actualmente Alex Mazzei, preside el instituto, y es el único cargo con dedicación horaria y un sueldo.

El anteproyecto de ley disminuye a tres los integrantes de la Comisión Directiva, que serán todos designados por el Poder Ejecutivo (PE), y establece que deben ser personas que “por sus antecedentes personales, profesionales y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño”. A su vez, crea una Comisión Consultiva integrada por nueve miembros: dos representantes de la ANEP, uno de las universidades públicas, uno de la educación privada, otro de las universidades privadas, otro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, uno del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, uno de las instituciones de formación militar y otro de la policial. Esta comisión sería consultada para aprobar los planes estratégicos y puede presentar propuestas.

En la sesión de este lunes la actual comisión no discutió formalmente sobre el anteproyecto, pero Maiche opinó que estos cambios “no llaman la atención” porque “van en la línea de lo que se había anunciado”. “Parecería que el Ineed no gana independencia. Uno puede tener muchas discrepancias con el modelo actual, pero, en cualquier caso, era más plural”, puntualizó.

Con respecto a la creación del Consejo Consultivo, Maiche comentó que “llama la atención las proporciones [en su integración]. La educación privada tiene dos representantes, mientras que se agrupa la representación de las universidades públicas, cuando estamos hablando de un orden de magnitud más o menos de 1 a 100 entre privado y público; parece un poco arbitrario, porque los órdenes de representatividad responden a la cantidad de gente que se representa”.

Dos ex integrantes de la Comisión Directiva del Ineed también dieron su opinión en Twitter. Pablo Cayota, que fue comisionado en representación de la educación privada, escribió: “Si se quiere fortalecer la autonomía e independencia del Ineed, no se entiende la nueva forma institucional propuesta”, y puntualizó que la “designación directa del Poder Ejecutivo de los tres miembros de la Directiva es peor que diseño actual. Dependencia política directa”. Cayota plantea que la Comisión Directiva “debería contar con venia parlamentaria de tres quintos para garantizar pluralismo, solvencia técnica y autonomía”, y propone que la comisión consultiva sea la comisión directiva “en rol más distante de la gestión cotidiana, fortaleciendo a la Dirección ejecutiva”.

En tanto, otro ex integrante de la directiva del Ineed, Óscar Ventura, también se manifestó contrario a las modificaciones planteadas. Ventura fue representante por el MEC en este período, en acuerdo con los partidos políticos de la oposición, ya que integraba el Partido Colorado. “No me gusta demasiado la modificación de la dirección del @ineed_uy propuesta en el artículo 161. No tengo problema en que sean designados por el PE, pero deberían contar con acuerdo y venia del Senado. Como se plantea es un claro retroceso”, escribió.

La mesa del Consejo Directivo Central de la Udelar también analizó estos cambios en el diseño institucional del Ineed el viernes. Según comentó a la diaria el rector Rodrigo Arim, “da la impresión de que hay una mayor dependencia política del Ineed con respecto al MEC, y eso es complejo, porque debería ser un instituto con la mayor independencia técnica posible”.