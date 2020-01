Los trabajadores del Poveda analizan la situación en asamblea

Los trabajadores del colegio y liceo Pedro Poveda terminaron el año en conflicto, ya que el 20 de diciembre la Fundación Sophia, una organización sin fines de lucro vinculada a la iglesia católica y que administra 24 colegios en todo el país, entre ellos el Poveda, anunció que despediría a cinco docentes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Privada (Sintep) representa a tres de ellos, los tres adscriptos. Las negociaciones comenzaron a fines de diciembre e incluyeron una propuesta de la fundación de despido mejorado, que fue rechazada por el núcleo sindical.

Este lunes hubo una reunión bipartita en la que los delegados sindicales presentaron una contrapropuesta, discutida en asamblea, que aspiraba a revertir los despidos. Si bien este planteo no fue atendido, “del intercambio surgió un nuevo escenario”, que ya fue planteado a los trabajadores y que será discutido el miércoles en asamblea, según informó Sergio Sommaruga, secretario general del Sintep. En caso de que la asamblea no acepte el planteo que surgió de la reunión de este lunes, que no se quiere divulgar hasta que se expida la asamblea, se activaría un plan de medidas de lucha ya resuelto, que comenzarían a aplicarse en febrero.

En la bipartita de este lunes también se abordó un conflicto en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Sauce, Canelones, también de la fundación, tras el despido de una funcionaria auxiliar. En la reunión se planteó la posibilidad de reinsertar laboralmente a la funcionaria en otro colegio de la Fundación, manteniendo la categoría de la trabajadora y con la posibilidad de aumentar la carga horaria. Si bien Sommaruga consideró que sería un buen acuerdo, porque se evita el despido, la decisión final será de la trabajadora.