1.000 docentes participarán de talleres y conferencias de la escuela de verano de Plan Ceibal

La escuela de verano de Plan Ceibal les propone a docentes y estudiantes pasar en cinco días por 49 talleres, tres workshops y cuatro conferencias. Del 17 al 21 habrá un amplio abanico de posibilidades: desde el taller de mindfulness-autocompasión y neurociencias hasta el de juegos con micro:bit. Quienes participen podrán navegar por varias propuestas de trabajo que giran en torno a cuatro ejes temáticos: convivir, expresar, comprender y diseñar. Martina Bailón, jefa de Formación de Plan Ceibal, explicó en diálogo con la diaria que este año decidieron apostar a “poner el énfasis en esas cuatro grandes áreas y jerarquizarlas, pero con una variedad de modalidades”.

Febrero aparece como un mes ideal para que los docentes participen de instancias de formación permanente. “Hace años que venimos trabajando en los meses de receso escolar. El año pasado, en la primera edición de la escuela de verano, logramos llegar a una cantidad de docentes que luego, en el año electivo, no tienen tiempo disponible a lo largo de la semana para la formación”, explicó Bailón, y agregó: “En febrero gran parte de los docentes ya tienen su año proyectado, saben en qué centros van a trabajar, con qué grupos, entonces buscamos que la escuela de verano pueda aportar herramientas en este momento del año en que el docente está de receso escolar pero no necesariamente de vacaciones”.

Talleres y workshops

A diferencia de lo que se puede pensar, hay una distinción entre los talleres y los workshops. Los primeros serán actividades puntuales de tres horas, mientras que los segundos son instancias donde se vinculan distintas temáticas y duran una jornada entera o a veces más.

En esta segunda edición se profundizaron las participaciones de otras instituciones en el dictado de talleres. Además, se innovó en la elección de los talleres y se hizo un llamado en diciembre para que docentes pudieran presentar su propuesta. “Se postularon distintos proyectos locales y del extranjero, vamos a tener maestros de educación primaria, profesores de UTU y de secundaria participando como talleristas y eso para nosotros es bien importante porque en general cuando es un par el que se pone en ese lugar de tallerista, se adquiere una riqueza muy significativa”, comentó Bailón.

La coordinadora profundizó: “Hay talleres que se focalizan en una temática o metodología, pero también queríamos darle lugar a propuestas que quizás aborden el mismo tema, como puede ser pensamiento computacional, pero orientado al diseño de actividades para el aula; es decir que el docente que ya conoce la temática podría trabajar en el diseño de actividades o darle lugar a la expresión como una herramienta particular y válida en sí misma”.

Según aclaró, desde Ceibal buscan “abordar los diferentes temas y ponerlos en diálogo con lo digital, que cada vez más se presenta como algo transversal y de alguna manera hasta invisible. Hay un montón de temas en el que quizás, a priori, se puede pensar que la tecnología no tiene nada que ver o no está jugando, y lo que queremos evidenciar es que la tecnología está presente aunque no esté en un primer lugar”.

Conferencias

El lunes abren la cancha las conferencias iniciales de los expositores principales. En el bloque de la mañana estarán la argentina Natalia Zuazo y la uruguaya Helena Modzelewski, ambas buscarán trabajar sobre convivencia y ciudadanía desde distintos lugares.

La conferencia de Zuazo se llama “De usuarios a ciudadanos” y buscará explorar algunas herramientas tecnológicas que pueden llegar a ser parte del cambio político. Por su parte, Modzelewski presentará la conferencia “Una dimensión oculta de la ciudadanía: las emociones políticas en las redes sociales”, donde se propone dar un paso más allá del trabajo con las emociones individuales, como la timidez y el enojo, y pasar a las emociones relacionadas con el Estado, sus instituciones y los conciudadanos.

En la tarde le llegará el turno al colombiano Juan Felipe Aramburo, que propone hablar sobre “La escuela como un espacio político y el rol social que juegan los maestros en ella”. En el mismo bloque estará la argentina Silvana Corso que participó también de la edición pasada; esta vez retomará el paradigmático caso de la escuela que dirige en Buenos Aires y cómo logró que la inclusión se transforme en un estilo de vida.