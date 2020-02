3.600 personas dieron una prueba el jueves para acreditar el ciclo básico

El jueves fue la primera edición de la prueba AcreditaCB, una evaluación que permite, en caso de aprobarla, acreditar el ciclo básico de educación media. Se habían inscripto 5.900 personas y el jueves se presentaron 61% de ellas: 3.604 personas estuvieron durante tres horas, en 43 puntos del país, resolviendo ejercicios y pruebas de comprensión lectora y escritura.

Una persona que vende paños en esquinas de Montevideo, muchas mujeres dedicadas a las tareas de limpieza y hasta un señor de 75 años fueron algunos de los que quisieron dar el examen. Si lo superan les permite continuar sus estudios o acceder a ámbitos laborales que exigen el ciclo básico terminado. Para poder presentarse tenían que tener más de 21 años y la primaria completa. La mayoría de los inscriptos, 40%, tenía sólo la primaria completa, 26% había aprobado primer año de educación media, y 30% había llegado a terminar segundo año.

Wilson Netto, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), destacó que la prueba se creó para las personas que “por distintos motivos no tenían las condiciones para acceder a las diversas propuestas que hay para transitar la educación básica”. Dijo que se pudo diseñar a partir del Marco Curricular de Referencia Nacional, que establece los perfiles de logro de los egresados de educación media básica, “lo que habilitó a los técnicos a construir por primera vez en Uruguay una prueba que dejara en evidencia a todas esas competencias, conocimientos y habilidades previstos en los perfiles”. De esta forma, puntualizó, se puede “homologar por formación y no estrictamente por contenido”.

En la inscripción, que se hizo durante dos semanas de diciembre, también se consultaba sobre los motivos que los llevaron a anotarse: 42% respondió que lo hacía para continuar estudiando, 28% para realizarse personalmente, 23% para mejorar su calificación para el trabajo, y 5% porque se lo habían solicitado en su trabajo. Además, la gran mayoría, 97% de los inscriptos, respondió que tenía interés en continuar estudiando. En cuanto a su situación laboral, 65% dijo que estaba ocupado, 14% estaba buscando trabajo, 12% estaba desocupado, y 5,5% realizaba tareas de cuidado del hogar. El perfil de quienes se inscribieron para dar la prueba también se puede ver a través de una nube de palabras elaborada con las actividades que dijeron realizar: “servicio”, “limpieza”, “doméstica”, “cuidados”, “auxiliar”, “vigilancia”, “desocupado”, “enfermero”, “changas”, “cajero” y “seguridad” fueron las más repetidas.

Unos 250 docentes –dos por salón– fueron los que aplicaron la prueba, que se hacía en locales de formación docente y en computadoras del Plan Ceibal. Netto mencionó que para muchos de los que se presentaron era “la primera vez que se enfrentaban a una situación de este tipo”, y contó que en algunos casos escribieron primero en un papel para después pasar la prueba a la computadora.

Según las estimaciones de la ANEP, unas 900.000 personas mayores de 21 años no terminaron la educación media básica en Uruguay. Andrés Peri, director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP, destacó que “uno aprende habilidades no solamente en lo escolar, sino a lo largo de la vida”, y agregó: “Lo que creamos es la oportunidad de demostrarlas”. Contó que se presentó gente “de cada rincón del país”, y que se vieron “situaciones de distinto tipo, muchas de vulnerabilidad”. Afirmó que “el espíritu general era gente agradecida por la oportunidad, porque le había quedado la espina clavada y no podía volver a dar segundo de ciclo básico con 40 años”.

Además, Peri explicó que cuando se comunique a la gente si aprobó o no, también se le va a presentar otras propuestas educativas, tanto para seguir estudiando, si es que aprobaron la prueba, como para volver a intentar con ciclo básico en el caso de que no hubieran aprobado. “Hay que reconocer este impulso que tiene la gente por seguir estudiando, y para quienes no aprueben hay otras modalidades, formas de mediación pedagógica, formas de cursado semestralizado, de estudio para adultos, de ciclo básico tutoreado”, graficó.

La prueba se hará nuevamente en el segundo semestre de este año, y a partir de 2021 será anual.