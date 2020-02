Cambiar becas por préstamos para estudiantes universitarios “genera una nueva brecha e incrementa las desigualdades”, asegura Rodrigo Arim

A pedido de Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura designado por el futuro gobierno, este martes se reunirán con él integrantes de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (AUDETEP), una asociación que desde 2016 impulsa cambios al Fondo de Solidaridad, institución que otorga becas para estudiantes de la Universidad de la República (Udelar), carreras terciarias de la UTU y la Universidad Tecnológica.

Según informó El Observador, en el encuentro AUDETEP va a insistir con sustituir el Fondo de Solidaridad por un fondo nacional de becas que dé préstamos bancarios blandos a los estudiantes que los necesiten, que deberían devolver el dinero hayan terminado la carrera o no. Durante un período de transición todos los egresados de carreras terciarias deberían seguir pagando el aporte al Fondo de Solidaridad, pero, según explicó la presidenta de AUDETEP, Adriana García, “una vez que los becarios empiezan a devolver el dinero de las becas y el sistema se empieza a aceitar, dejaría de existir como tal”. Además, AUDETEP plantea eliminar el adicional, un aporte que se creó en 2001 para fortalecer el presupuesto de la Udelar, que pagan los egresados universitarios con carreras de más de cinco años de duración.

El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, dijo este lunes que las eventuales modificaciones al Fondo de Solidaridad no fueron tema de conversación en la reunión que mantuvo la semana pasada con Da Silveira, pero opinó que los cambios propuestos por la asociación agregan “una dosis de preocupación” respecto de los contenidos del anteproyecto de ley de urgente consideración. Arim aseguró en Radio Uruguay que el Fondo de Solidaridad demostró “tener un éxito importante en su capacidad para retener estudiantes”, e informó que 20% de los egresados de 2018 fueron beneficiarios de las becas del fondo en algún momento de su formación. De hecho, recordó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración que demostró que en el primer año de la carrera, quienes recibieron becas avanzaron 26% más que quienes no tuvieron ese apoyo, y 8,4% en el segundo año.

Además, cuestionó duramente el sistema de préstamos bancarios y se mostró preocupado por el planteo de eliminar el adicional: “Afecta directamente la asignación presupuestal de la Udelar” aseguró, y si bien dijo que “puede ser válido sustituir el adicional por otro tipo de instrumento, eso requiere también que a la Udelar se le mantengan los recursos con los que ya cuenta”.

Por su parte, Joaquín Toledo, representante del orden Egresados en el Consejo Directivo Central de la Udelar, afirmó que las modificaciones al Fondo de Solidaridad no están en la agenda del orden actualmente. Según escribió en su cuenta de Twitter, eliminar el fondo y sustituirlo por nada “no es más que un proyecto que mejora la situación de quienes más tienen y desarma una herramienta (becas) que funciona”. Destacó que AUDETEP “no sólo no es representativa de los egresados de la Udelar”, ya que no se presentó como asociación en las elecciones universitarias, “sino que cuenta con afiliados de universidades privadas”.