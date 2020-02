¿Cómo terminar la escuela, el liceo o la formación docente con tutorías?

A partir del 1º de febrero y hasta el 15 estarán abiertas las inscripciones para las diferentes modalidades que ofrece el Programa Uruguay Estudia (PUE), que tiene como principal objetivo acercar la educación formal a adultos que la hayan abandonado en algún momento. Por medio del PUE se puede terminar primaria, secundaria y formación docente mediante el trabajo con tutores en distintos encuentros que preparan a los adultos para rendir una evaluación general.

La iniciativa surge con la premisa de que el adulto no tiene los mismos tiempos que el joven y, a su vez, tiene otro tipo de conocimientos que fue ganando con los años en distintas áreas que deben ser tenidos en cuenta. “Uruguay viene haciendo enormes esfuerzos en la inclusión educativa, pero cuenta con muchas generaciones de personas que por sus historias de vida, por trabajo, familia u otras cuestiones vinculadas a factores externos a la educación, no han culminado sus ciclos. Esas personas, más adelante en el tiempo, encuentran la necesidad de terminar los ciclos –eso puede pasar a los 20 años o a los 50– y son conscientes de que no pueden terminar el ciclo yendo todos los días a un liceo como si tuvieran 14 años”, explicó a la diaria Javier Acuña, coordinador del Área de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de la que depende el PUE.

La referente del MEC en el programa, Malena Pérez, detalló las ventajas de las instancias de tutorías: “Permite una adaptación de la currícula a una persona adulta, el docente tiene que identificar en la trayectoria personal del estudiante en qué cosas se puede apoyar. Se construye un programa específico para esa persona en base al programa general, se lo orienta y con eso rinde el examen”.

Los resultados del PUE son positivos: en las modalidades de tutorías individuales la aprobación es casi de 100% porque “el docente decide junto con el estudiante cuándo está preparado para dar el examen y en ese momento se pide una mesa especial”, comentó Pérez. En las modalidades en las que se trabaja en grupos reducidos los resultados son alentadores: entre 75% y 85% culmina el ciclo.

Más allá de la orientación curricular, el PUE también tiene un programa de becas económicas para los estudiantes, que se dividen entre aquellas que apoyan la culminación de ciclos y las que se otorgan para fortalecer la continuidad educativa, con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Según comentó Acuña, durante 2018 hubo 7.662 beneficiarios de becas.

Educación media superior

Los mayores de 18 años a los que les queden hasta cuatro materias del bachillerato de secundaria o su equivalente en UTU y no hayan cursado ninguna materia en 2019 pueden inscribirse al PUE en su modalidad de educación media superior (EMS).

Desde el programa se asegura que “la amplia mayoría de quienes logran culminar la EMS lo hace entre los 18 y los 19 años. En tanto, después de los 24 años, los egresos son marginales. Esto sugiere la importancia de fortalecer las oportunidades que se ofrecen en estas edades para una reinserción exitosa todavía posible”.

El PUE agrega que la motivación para una alternativa en este nivel es que “un sector de esa población que no ha logrado egresar se encuentra, en realidad, muy próximo a hacerlo. Se trata de personas que han comenzado a cursar este nivel e incluso aprobado una parte importante de las asignaturas, pero que se hallan desalentadas tras fracasar, a veces en forma reiterada, en unos pocos exámenes que mantienen pendientes”.

La orientación y apoyo pedagógico se realizan por medio de la modalidad de tutorías con docentes de cada materia. Las direcciones de los liceos habilitados a participar en el programa publicarán una lista con los profesores que deseen ser tutores y los estudiantes podrán elegirlos según el horario que les quede bien.

Se entiende que las tutorías no podrán ser espacios en los que se dicta clases; desde el PUE las conciben como un encuentro en el que el docente diseña y elabora material para trabajar, por medio de diferentes estrategias, junto con el estudiante. Además, desde el PUE subrayan: “Las tutorías no son un curso intensivo, sino una instancia de encuentro pedagógico diseñada por el docente con el fin de habilitar, potenciar, ampliar, extender las oportunidades de aprendizaje del alumno”. Como mínimo debe haber 15 horas de tutorías y se recomienda que no se distribuyan en menos de seis encuentros. Una vez que el estudiante culmine esas horas de tutorías estaría en condiciones de presentarse al examen de la materia.

En 2018 fueron 3.515 los estudiantes que se inscribieron al PUE en la modalidad educación media superior.

Educación media básica

La modalidad del PUE en educación media básica dura un año y se recorre en dos semestres, con materias diferentes cada uno; al igual que en la EMS, se recomienda un mínimo de 15 horas de tutorías por cada materia. Se diferencia por un nivel superior en la evaluación: en vez de dar el examen reglamentado, los adultos deberán aprobar cada parte del año por medio de proyectos, por medio de los cuales los docentes tutores determinarán si el estudiante llegó a completar las características del perfil de egreso.

Esta modalidad habilita “procesos de proyectos probables para ser abordados por los estudiantes interdisciplinariamente” al mismo tiempo que logra “diseñar instrumentos para el seguimiento del desempeño de los estudiantes y de reflexión continua sobre los procesos de enseñanza”.

En 2018 fueron 1.822 los estudiantes que se inscribieron al PUE en la modalidad educación media básica.

Formación docente y primaria

Los estudiantes de Magisterio, Maestro Técnico, Educador Social y Profesorado que deban entre una y cinco asignaturas y/o el seminario, pero tengan todos los cursos de didáctica aprobados, podrán participar en el PUE de formación docente. Al igual que las otras modalidades, el apoyo académico funciona por medio de tutorías, se deberá tener por lo menos cuatro encuentros y no podrán sumar menos de ocho horas. Luego el estudiante queda habilitado a pedir una mesa especial y dar el examen reglamentado en base al programa oficial de la asignatura.

Además, en este caso se ofrecen becas de apoyo económico, específicas para el nivel. Cada estudiante puede solicitar su beca al inscribirse al programa demostrando las razones para pedirla; cuando se haya analizado la situación del estudiante, se aprobará luego de haber comenzado la tutoría. La beca es de dos bases de prestaciones y contribuciones (unos 9.000 pesos) por asignatura; se otorga 50% al comenzar la tutoría y el 50% restante al aprobar el examen.

En el caso de quienes deseen terminar primaria, para inscribirse es necesario tener más de 15 años. En este caso la modalidad es de estudio en grupos con un docente; en la mayoría de los casos se trabaja fuera de las escuelas, en centros comunales o de jóvenes, y se intenta reforzar las áreas de escritura, lectura y cálculo para que los jóvenes y adultos, luego de un año, puedan dar la prueba de acreditación de primaria.

En el caso de formación docente, durante 2018 se inscribieron 69 estudiantes.