Estudiantes uruguayos pueden viajar a Londres con sus proyectos micro:bit

La Fundación micro:bit y UNICEF lanzaron el concurso “Do Your Bit”, que invita a estudiantes a hacer un proyecto que tenga como centro una placa programable micro:bit y que logren dar solución a desafíos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14 y 15, que tratan, por un lado, de conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos, y por otro, de cuidar la vida de los ecosistemas terrestres.

Cualquier equipo puede inscribirse en el concurso hasta el 27 de febrero en la página microbit.org/do-your-bit, pero Plan Ceibal lanzó una convocatoria para ayudar a los equipos a desarrollar su proyecto. Los estudiantes de ocho a 14 años que quieran prepararse para para “Do Your Bit” pueden presentarse en equipos conformados por hasta tres estudiantes con un adulto responsable –que no tiene por qué ser un docente–. Durante la Escuela de Verano de Plan Ceibal habrá una jornada en particular para trabajar en este proyecto.

Quienes se inscriban podrán ir el 21 de febrero al parque del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y trabajar con orientadores del equipo de Ceibal sobre la descripción, el código y la presentación de las ideas, y terminar la jornada con la postulación al concurso. Además, se podrá participar en un día de juegos de verano con premios.

Para los que están fuera de Montevideo, Plan Ceibal y la Universidad Tecnológica armaron la Ruta Do your:bit. Acercan a estudiantes y docentes un taller sobre desarrollo de proyectos con las placas programables, se traslada un laboratorio con todo el equipamiento y se llevan a cabo varias actividades para ayudar a los equipos a postularse al desafío.