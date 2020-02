Pablo da Silveira, futuro titular del MEC: anteproyecto de LUC no habla de “eliminar el Fondo de Solidaridad”

La sede de Todos, del Partido Nacional, estuvo congestionada toda la tarde. El presidente electo y sus grupos de ministros y asesores tuvieron distintas reuniones. En materia de educación, el titular del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y la subsecretaria designada, Ana Ribeiro, se reunieron con delegados de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública (AUDETEP), que habían pedido un encuentro para conversar sobre sus propuestas de reforma del Fondo de Solidaridad.

A la salida de la reunión, los delegados de AUDETEP destacaron en rueda de prensa que el equipo de la cartera escuchó sus propuestas y señalaron que su idea no es eliminar el actual Fondo de Solidaridad, sino reformularlo. “Sería un sistema bastante más justo que el actual, en el que, por ejemplo, si una persona hoy recibe una beca de un año, de unos 8.500 pesos por mes, va a estar obligada a pagar durante 25 años. En cambio, en nuestro sistema, esa persona va a ser responsable de la cantidad de dinero que haya pedido, no de más”, dijo Marcelo Gerstenfeld, tesorero de AUDETEP. Otra de las cosas que criticaron del actual sistema es que “los estudiantes que reciben beca y no se reciben no le deben nada al sistema, esa plata se pierde completamente” y en su sistema eso no pasaría.

También reiteraron la idea de eliminar el adicional que pagan los egresados de carreras que duren cinco años o más, aunque Gerstenfeld indicó que no hablaron en particular del tema, pero que ellos insistirán porque también es un tema a “hincarle el diente”. Según señaló, los que pagan el adicional aportan 1.300 pesos por mes y “hay profesionales que están en esa franja para los que no es nada [pagar ese monto], pero como este impuesto es regresivo, paga lo mismo una persona que gana 30.000 pesos y una que gana 300.000 pesos; para el de 30.000 pesos es robarle medio aguinaldo, por eso vamos a intentar también eliminar el adicional”, enfatizó el tesorero de AUDETEP.

Por su parte, Da Silveira escribió en Twitter, antes de la reunión con AUDETEP, que “en ninguna parte del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración se habla de eliminar el Fondo de Solidaridad. Esa idea tampoco estaba en el Compromiso firmado por los partidos que integran la coalición, ni estuvo presente en las discusiones previas”.

Allegados al ministro aseguraron que el estudio de modificaciones al Fondo de Solidaridad “no está en la agenda” actualmente, y cuestionaron que a la propuesta de AUDETEP “se le dio una relevancia que no tiene” para el gobierno electo.

Además de con AUDETEP, Da Silveira se reunió con los integrantes del Consejo Directivo Central (CDC) provisorio de la Universidad Tecnológica (Utec). La consejera Graciela Do Mato comentó a la diaria que también participó de la reunión el ministro de Industria, Energía y Minería designado, Omar Paganini. Los dos consejeros, que tienen sus puestos prorrogados hasta el 1º de setiembre, pondrán sus cargos a disposición a partir del 1º de marzo, en tanto fueron designados por anteriores presidentes de la República. Los futuros secretarios de Estado agradecieron la acción y dijeron que se iba a evaluar, según detalló la consejera.

La ley de urgente consideración prorroga hasta el 1º de diciembre de 2022 el funcionamiento del CDC provisorio de la Utec y eso también estuvo sobre la mesa en la reunión. El otro consejero de la Utec, Rodolfo Silveira, destacó que puede ser prudente tomarse un tiempo para estudiar la gobernanza definitiva de la Utec. Asimismo, puntualizó que se proyecta una universidad en crecimiento para el próximo período de gobierno, “ya está creciendo ahora mismo, vamos a andar en los 3.500 estudiantes en el 2020, y el proyecto quinquenal es de unos 5.000 estudiantes para el 2023”.

Las conversaciones sobre educación continuarán este miércoles, cuando el futuro equipo de gobierno se reúna con autoridades del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.