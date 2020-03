Este año el comienzo de las clases coincidió con la asunción del nuevo gobierno, aunque en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) todavía no hubo cambio de autoridades y, según afirmaron los consejeros, no ha habido reuniones con las futuras autoridades. Es que los futuros integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, que son quienes nombrarán a las autoridades de los distintos subsistemas, requieren venia del Senado, y el pedido todavía no fue enviado a la cámara alta.

Los consejeros docentes que fueron electos por listas del PIT-CNT se mantendrán en sus cargos hasta que su período termine, en febrero de 2021, si bien el anteproyecto de ley de urgente consideración prevé eliminar esos cargos de los consejos desconcentrados. Pablo Caggiani, de Educación Inicial y Primaria, Carlos Rivero, de Secundaria, y Juan Pérez, del Codicen, ya se manifestaron contrarios al borrador de proyecto de ley y están coordinando acciones. Rivero aseguró que mantiene “una política de cercanía con los centros educativos, sobre todo del interior, que están más alejados de los centros de decisión”, y que mantendrá ese objetivo durante este año: “Todo indica que va a haber una fuerte centralización en la educación, pero nosotros vamos a ir por otro lado”.

Rivero contó que desde distintos puntos del país los docentes les piden información sobre los cambios que propone el nuevo gobierno en el anteproyecto de ley, y el consejero aseguró que se planteará “claramente a la sociedad y las familias de los gurises con los que trabajamos cuál es nuestra postura y qué riesgos se corren”. Por ejemplo, si bien saludó que el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, anunciara que se cambiará el artículo sobre la libertad de cátedra, aseguró que el debate “no es una cuestión terminológica, sino de concepción ideológica”. “Desde la fundación de la Universidad de la República y el primer batllismo, la libertad de cátedra ha sido un principio rector de la educación pública uruguaya”, afirmó, y señaló que la libertad de cátedra en conjunto con la laicidad son dos elementos que “garantizan la libertad dentro de la clase”. Opinó que está bien que se cambie la denominación de ese artículo (que modificaba la libertad de cátedra por autonomía técnica), ya que será “un elemento menos de conflicto”.