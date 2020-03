Fenapes cuestiona a Pablo Da Silveira y reclama medidas para proteger a estudiantes y trabajadores

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) emitió un comunicado este sábado en el que califica de “confuso” el mensaje emitido por el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, con relación a la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus.

Fenapes considera, además, que le corresponde al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tomar las decisiones sobre las medidas a adoptar por “la autonomía que marca la Constitución de la República”.

En el texto se señala que también es “inadmisible la diferencia de criterios entre centros privados y públicos, haciendo parecer que existen ciudadanos de primera y segunda categoría”.

Cabe recordar que este sábado algunos colegios privados decidieron cerrar, entre ellos está Juan XXIII, la Scuola Italiana, The British Schools, Ivy Thomas, el Liceo Francés, The Anglo School, el Jesús María, el Colegio Alemán, Saint Brendan’s, Preuniversitario Carrasco, Colegio y Liceo San Francisco de Sales, Our Kids, Monte VI, Los Pilares, Pocitos Day, informó El Observador.

Leé más sobre esto: Los consejos para prevenir el nuevo coronavirus

Hasta ahora no habrá clases en las universidades públicas y privadas, ni es los centros educativos de Salto.